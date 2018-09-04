Российские "летающие радары" А-50У назвали смертельно опасными

ВКС России получат еще два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Эти машины обеспечивают боевую авиацию ценной информацией. "Летающие радары" способны обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров.

А-50У обеспечивают разведку и могут координировать атаки на наземные цели на расстоянии свыше 300 километров. Эти самолеты уже применялись в Сирии. "Летающие радары", судя по всему, наблюдали за действиями военно-воздушных сил стран Запада, действовавших в сирийском воздушном пространстве, пишет Military Watch Magazine. Полученная ими информация оказалось ценной для ВКС России.

Российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения представляют смертельную опасность в тандеме с боевыми машинами, несущими ракеты "воздух-воздух" Р-33 и Р-37 или крылатые ракеты Х-35. За счет большой дальности обнаружения и способности отслеживать до 300 отдельных воздушных целей одновременно "летающие радары" могут наводить ракеты на цели, расположенные в сотнях километров от них.

Уже сегодня в России ведется разработка новых "летающих радаров" А-100. Недавно стало известно, что новый самолет ДРЛО подготовили к государственным испытаниям. Новинка оснащена новым многофункциональным радиотехническим комплексом и более мощными двигателями. Ожидается, что А-100 будут приняты на вооружение в 2020 году - одновременно с новыми истребителями Су-57 и МиГ-35.

Учитывая высокую стоимость новых "летающих радаров", есть все основания полагать, что более дешевые модернизированные А-50 долгие годы будут нести службу вместе с превосходящими их по всем основным параметрам самолетами А-100.

Илья Максимов