Порошенко повелел убрать Черноморский флот из Крыма

В Госдуме предложили Порошенко исключить из конституции Украины Крым‍

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду предложение запретить Черноморскому флоту находиться в Крыму. Речь идет о положении в конституции Украины, которое разрешает иностранным формированиям использовать военные базы для временного пребывания на правах аренды. В Госдуме в ответ предложили удалить все упоминания о Крыме из украинской конституции.

Украинский лидер Петр Порошенко предложил Верховной раде убрать из конституции страны положение о пребывании Черноморского флота России на территории Крыма. Об этом рассказала представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Нынешняя редакция конституции разрешает иностранным формированиям использовать национальные военные базы для временного пребывания на правах аренды. Поскольку Киев считает Крымский полуостров временно оккупированной территорией, речь идет о том, чтобы запретить Черноморскому флоту России базироваться в регионе.

При этом в Раде не исключили, что Киев разрешит странам НАТО размещать базы на территории страны. В парламенте призвали дождаться текста законопроекта, чтобы увидеть все детали.

Российские политики уже оценили предложение Порошенко. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что украинский президент может выгнать Черноморский флот "лишь из своего сердца, что касается всего остального - руки коротки".

"Создается впечатление, что "записки сумасшедшего" - это новый тезис украинской власти, не поддающийся ни логике, ни переговорному процессу. Но мы не можем помешать украинскому президенту играть в настольные игры и доказывать населению, что это геополитика", - передает его слова RT.

Другой представитель Крыма в Госдуме - Михаил Шеремет - предложил Порошенко подумать над тем, чтобы изъять само упоминание Крыма из украинской конституции.

"Вслед за Черноморским флотом было бы логично исключить из конституции Украины все, что связано с Крымом и городом русской славы Севастополем, которые уже давно являются частью другого государства и не имеют ничего общего с Украиной", - цитирует заявление Шеремета РИА "Новости".

Крым перешел под юрисдикцию России после референдума 2014 года - тогда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт, а сам плебисцит прошел в полном соответствии международному праву.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский предположил, что у киевских властей развилась "мания величия", которая "переходит все границы". По его словам, Порошенко не может повлиять на территорию, не входящую в состав Украины.

Подобными предложениями украинский президент пытается подменить отсутствие реальных достижений внутри самой страны, считает Полонский. Он также добавил, что такое намерение является "политическим фарсом", поскольку на Украине приближаются президентские выборы.

"С учетом приближающихся выборов, когда придется отчитываться перед своим народом о каких-то конкретных достижениях, а отчитываться не о чем. Поэтому в ход идут проверенные вещи, связанные с Крымом, Черноморским флотом, территориальной целостностью", - заключил крымский вице-премьер.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил, что подобное предложение является бессмысленным с точки зрения действительности и, даже если оно будет закреплено юридически, на реальное положение дел это никак не повлияет.

"Это поведение собаки, которая лает, а укусить не может. Они могли бы с тем же успехом исключить из своей конституции Балтийский флот, и говорить о том, что его нет. Поэтому собака лает, а караван идет. Черноморский флот растет, совершенствуется и, самое главное, обеспечивает полную безопасность наших южных границ и в районе Черноморского бассейна", - заявил Клинцевич НСН.

Вместе с предложением о Черноморском флоте Порошенко также зарегистрировал в Верховной раде поправки в конституцию страны о курсе государства в Европейский союз и НАТО.

"Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в конституции Украины о закреплении в ней европейского и евроатлантического направления развития страны", - заявила Ирина Луценко.

Она отметила, что изменения будут внесены в преамбулу основного закона страны, а также в некоторые статьи текста основного закона.

В 2014 году Рада внесла изменения в два закона, и страна отказалась от внеблокового статуса государства. В 2016 году были приняты новые поправки, согласно котором целью внешней политики страны становится вступление в НАТО. К 2020 году Киев должен обеспечить полное соответствие своих вооруженных сил с силами стран Североатлантического альянса.

Осенью прошлого года еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

В ноябре 2017 года он также подчеркнул, что у международного сообщества "заканчивается терпение" из-за недостаточных практических результатов борьбы с коррупцией на Украине. Как заметил Хан, фактические результаты в этой сфере в республике "достаточно скромные". Он призвал власти страны пристально следить за исполнением законов на практике.

В июле этого года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с украинским лидером Петром Порошенко на полях саммита альянса назвал вступление Украины в военный блок долгосрочной целью.

Он отметил, что власти страны должны обратить особое внимание на реализацию реформ. "Вы демонстрируете важный прогресс", - сказал он, отметив, что позитивным шагом является принятие Украиной закона о национальной безопасности.

Елизавета Королева