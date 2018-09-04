Военный эксперт: на Су-35 "положил глаз" не только Китай

Американский портал National Interest назвал российский истребитель Су-35, поступивший на вооружение ВВС Китая, ночным кошмаром и головной болью для американской авиации в Азиатском регионе.

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+), по мнению NI, является одним из самых боеспособных истребителей в ВВС НОАК. Наличие самолетов этого типа, пишет портал, значительно укрепляет силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме этого, издание указывает на опасность для США и их союзников новейшей китайской ракеты PL-15 класса "воздух-воздух", которая может устанавливаться на Су-35. Такой опасный тандем, как отмечает издание, может использоваться для атак на американские самолеты-заправщики и другие вспомогательные летательные аппараты, такие как самолеты авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS) E-3, имеющие решающее значение для проведения операций ВВС США в данном регионе.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты данного типа также состоят на вооружении Воздушно-космических сил России.

Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением наличия стелс-технологии и активной фазированной антенной решетки он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Су-35 находится в передовых рядах мирового самолетостроения.

"Здесь самая современная электроника, два мощнейших двигателя, много аппаратуры, которая позволяет летчику быть в курсе обстановки вокруг самолета, очень эффективная система прицеливания… Су-35 относится к категории самых вооруженных в мире. Всего он берет 8 тонн вооружения, и это при весе самолета в 19 тонн. У самолета 12 узлов подвески для вооружения. Под крыльями он может нести, например, 6 ракет средней дальности, 6 ракет малой дальности. У него целый набор ракет "воздух-земля", есть высокоточные, есть и неуправляемые боеприпасы. Если сравнить наш самолет с другими по части вооружения, то он находится в передовых рядах мирового самолетостроения", - сказал Виктор Баранец.

По его словам, Су-35 хотят закупить многие страны, в том числе и члены НАТО.

"На этот самолет положили глаз не только Китай и Малайзия, а давятся в очереди десяток других стран. Уже и турки кинули взор на наш самолет, об этом ведутся разговоры. Видя все это, американские специалисты сквозь зубы сказали, что самолет - большой кошмар для НАТО. Было время, когда от хваленого американского F-22 в массовом порядке отказывались летчики, потому что они задыхались в кабине. И у F-35 есть очень серьезные проблемы - был период, когда Пентагон вообще прекратил полеты этих самолетов. А с нашим Су-35 такого никогда не было. Наша машина постепенно шла на испытания, ее испытывали в различных режимах. И получили модель, которой мы можем гордиться. А противник должен ее бояться", - отметил военный эксперт.