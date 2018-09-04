Войти
04.09.2018
РИА Новости

Военный эксперт: на Су-35 "положил глаз" не только Китай

633
0
0
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета. Архивное фото
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Американский портал National Interest назвал российский истребитель Су-35, поступивший на вооружение ВВС Китая, ночным кошмаром и головной болью для американской авиации в Азиатском регионе.

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+), по мнению NI, является одним из самых боеспособных истребителей в ВВС НОАК. Наличие самолетов этого типа, пишет портал, значительно укрепляет силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме этого, издание указывает на опасность для США и их союзников новейшей китайской ракеты PL-15 класса "воздух-воздух", которая может устанавливаться на Су-35. Такой опасный тандем, как отмечает издание, может использоваться для атак на американские самолеты-заправщики и другие вспомогательные летательные аппараты, такие как самолеты авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS) E-3, имеющие решающее значение для проведения операций ВВС США в данном регионе.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты данного типа также состоят на вооружении Воздушно-космических сил России.

Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением наличия стелс-технологии и активной фазированной антенной решетки он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Су-35 находится в передовых рядах мирового самолетостроения.

"Здесь самая современная электроника, два мощнейших двигателя, много аппаратуры, которая позволяет летчику быть в курсе обстановки вокруг самолета, очень эффективная система прицеливания… Су-35 относится к категории самых вооруженных в мире. Всего он берет 8 тонн вооружения, и это при весе самолета в 19 тонн. У самолета 12 узлов подвески для вооружения. Под крыльями он может нести, например, 6 ракет средней дальности, 6 ракет малой дальности. У него целый набор ракет "воздух-земля", есть высокоточные, есть и неуправляемые боеприпасы. Если сравнить наш самолет с другими по части вооружения, то он находится в передовых рядах мирового самолетостроения", - сказал Виктор Баранец.

По его словам, Су-35 хотят закупить многие страны, в том числе и члены НАТО.

"На этот самолет положили глаз не только Китай и Малайзия, а давятся в очереди десяток других стран. Уже и турки кинули взор на наш самолет, об этом ведутся разговоры. Видя все это, американские специалисты сквозь зубы сказали, что самолет - большой кошмар для НАТО. Было время, когда от хваленого американского F-22 в массовом порядке отказывались летчики, потому что они задыхались в кабине. И у F-35 есть очень серьезные проблемы - был период, когда Пентагон вообще прекратил полеты этих самолетов. А с нашим Су-35 такого никогда не было. Наша машина постепенно шла на испытания, ее испытывали в различных режимах. И получили модель, которой мы можем гордиться. А противник должен ее бояться", - отметил военный эксперт.

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Малайзия
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Су-35
Проекты
NATO
АФАР
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
04.09.2018
National Interest назвал Су-35 "ночным кошмаром" ВВС США
23.11.2017
Видимые невидимки: самые известные самолеты-"стелс"
13.09.2017
F-22, F-35 и Су-57. Стоит ли думать о шестом поколении?
29.08.2017
Россия представила свой первый стелс-истребитель, но эксперты уже обратили внимание на его устаревший двигатель (The Sun, Великобритания)
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.09 14:52
  • 24
У американского F-35 нашли серьезную уязвимость
  • 04.09 14:48
  • 2
Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак
  • 04.09 14:43
  • 1612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 13:51
  • 1
Су-35 станет седьмым претендентом в конкурсе Минобороны Индии по закупке 114 истребителей
  • 04.09 13:43
  • 3
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
  • 04.09 13:42
  • 7
S7 займется производством сверхлегких бизнес-джетов
  • 04.09 13:42
  • 2
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 04.09 13:14
  • 46
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 04.09 12:53
  • 7
Дырка в "Союзе" выявила деградацию космической отрасли в России
  • 04.09 12:03
  • 10
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 04.09 11:54
  • 3
На пути к пятому и шестому поколению. Павел Булат.
  • 04.09 09:46
  • 50
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 04.09 09:22
  • 4
Корпорация Boeing победила в тендере ВМС США на палубный беспилотный самолет-заправщик MQ-25A
  • 04.09 08:55
  • 33
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 04.09 08:46
  • 35
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны