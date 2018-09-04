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04.09.2018
РИА Новости

Сведения о внештатных сотрудниках СВР стали гостайной

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Top Secret
Top Secret.
Источник: © Fotolia / momius

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, дополняющий содержание сведений, относящихся к государственной тайне, данными о внештатных сотрудниках службы внешней разведки, привлекаемых к выполнению заданий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, гостайной становятся "сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки Российской Федерации, не входящих в кадровый состав названных органов - Минобороны России, СВР России, ФСБ России".

Ранее к гостайне относились только сведения, раскрывающие принадлежность конкретных лиц к штату органов внешней разведки.

03.09.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
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