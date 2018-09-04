Сведения о внештатных сотрудниках СВР стали гостайной
Общеотраслевая информация, Электроника и оптика, Гос. регулирование и финансирование, Структура, собственность, кадры, Глобальная безопасность:
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, дополняющий содержание сведений, относящихся к государственной тайне, данными о внештатных сотрудниках службы внешней разведки, привлекаемых к выполнению заданий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, гостайной становятся "сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки Российской Федерации, не входящих в кадровый состав названных органов - Минобороны России, СВР России, ФСБ России".
Ранее к гостайне относились только сведения, раскрывающие принадлежность конкретных лиц к штату органов внешней разведки.
03.09.2018
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Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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