Сведения о внештатных сотрудниках СВР стали гостайной

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, дополняющий содержание сведений, относящихся к государственной тайне, данными о внештатных сотрудниках службы внешней разведки, привлекаемых к выполнению заданий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, гостайной становятся "сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки Российской Федерации, не входящих в кадровый состав названных органов - Минобороны России, СВР России, ФСБ России".

Ранее к гостайне относились только сведения, раскрывающие принадлежность конкретных лиц к штату органов внешней разведки.