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04.09.2018
РИА Новости

В СВР заявили о рисках использования террористами "невидимого" оружия

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3D-принтер. Архивное фото
3D-принтер. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Печать международными террористами на 3D-принтерах оружия из полимерных материалов, которое практически нельзя обнаружить существующими досмотровыми системами, может стать серьезным вызовом для правоохранителей разных стран мира, заявил начальник антитеррористического центра, первый заместитель начальника центра спецназначения СВР России Сергей Кожетев.

"Головной болью для правоохранительных органов может стать применение террористами достижений в использовании 3D-принтеров. Изготовление из полимерных материалов различных вариантов оружия, которые практически невозможно обнаружить, может привести к взрывному риску для (безопасности) объектов критической инфраструктуры, а также авиатранспорта", - сказал Кожетев, выступая в понедельник на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

03.09.2018
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Россия
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