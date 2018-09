Скандал вокруг французско-индийской сделки по истребителям Rafale

Индийская газета "The Indian Express" опубликовала статью под заголовком "Rafale talks were on when Reliance Entertainment helped produce film for Francois Hollande’s partner", в которой рассматривается предположительно имевший место конфликт интересов, связанный с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом, его официальной партнершей актрисой Жюли Гайе (Julie Gayet) и соглашением с Индией о поставке 36 истребителей Dassault Rafale.

Актриса Жюли Гайе и бывший президент Франции Франсуа Олланд (с) Reuters/Gonzalo Fuentes

В январе 2016 года, за два дня до того, как тогдашний президент Франции Франсуа Олланд приехал в Нью-Дели в качестве главного гостя на празднование Дня Республики и подписал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди меморандум о взаимопонимании по вопросу о поставке 36 истребителей Dassault Rafale, индийская медиакомпания Reliance Entertainment заключила соглашение о совместном кинопроизводстве с фирмой Rouge International, принадлежащей официальной партнерше Олланда актрисе Жюли Гайе.

Позднее в том же году компания Reliance Defence - входит в единый с Reliance Entertainment конгломерат и принадлежит индийскому предпринимателю Анилу Амбани - стала участником офсетной программы в рамках контракта стоимостью 59 тыс. крор рупий (около 8,2 млрд долл.) по истребителям Rafale через компанию Dassault Reliance Aerospace Ltd (DRAL), в которой ей принадлежит 51 процент акций. Оставшиеся 49 процентов DRAL принадлежат французской компании-производителю данных самолетов Dassault Aviation.

Фильм, в производстве которого приняла участие Reliance Entertainment, был снят французским актером и режиссером Сержем Хазанавичусом и вышел в прокат во Франции 20 декабря 2017 года под названием "На самый верх" (Tout là-haut).

Это произошло через восемь недель после того, как генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье (Eric Trappier) и Анил Амбанди заложили первый камень в фундамент завода DRAL в Нагпуре в присутствии высокопоставленных чиновников обоих государств.

Соглашение о поставке 36 истребителей Rafale было анонсировано, согласовано правительствами двух стран и подписано во время президентства Олланда, когда госпожа Гайе жила с ним в Елисейском дворце. Олланд находился в должности президента с мая 2012 по май 2017 года, а о его отношениях с Жюли Гайе широкой публике стало известно в январе 2017 года.

Первое объявление Dassault и Reliance о создании совместного предприятия в Индии в качестве "ключевого игрока" по выполнению офсетных обязательств было сделано в октябре 2016 года, опять же, во время президентства Олланда. За десять дней до этого, 23 сентября 2016 года, министрами обороны Индии и Франции было подписано соглашение по истребителям Rafale.

The Indian Express связалась с компанией Rouge International по телефону, однако журналистам порекомендовали направить свой запрос по электронной почте. Отправленные письма остались без ответа. На последующие запросы в компании заявили, что ответа на вопросы ждать не следует.

С Reliance Entertainment связались по SMS, телефону и электронной почтой. Тем не менее, вопросы от The Indian Express относительно фильма и инвестиций компании в европейские кинопроекты остаются без ответа.

В соответствии с положениями об офсетах, Франция должна инвестировать 50 процентов от общей стоимости базового контракта или 30 тыс. крор рупий (около 4,1 млрд долл.) в местные контракты в Индии. Офсетные обязательства должны быть выполнены в период с сентября 2019 по сентябрь 2023 года.

Проект Rafale втянул Reliance Defence в эпицентр политических скандалов. Оппозиционные партии, включая Индийский национальный конгресс (ИНК), утверждали, что в этой сделке фирме Амбани, которая не имеет никакого опыта в области оборонного производства, была предоставлена необоснованная помощь.

По результатам договоренностей не у дел осталась индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Согласно более ранней версии договора (его свернуло правительство партии "Бхаратия Джаната парти") HAL должна была произвести 126 самолетов.

В министерстве обороны Индии заявили, что "французская сторона пока еще не выбрала индийского партнера по сделке 2016 года на 36 самолетов Rafale". При этом Reliance Defence опровергла утверждения о том, что Dassault передали компании офсетные контракты стоимостью 30 тыс. крор рупий и назвала эти заявления "абсолютно необоснованными". Dassault и их основные поставщики уже дали понять, что более 100 индийских компаний будут участвовать в офсетных контрактах, включая компании государственного сектора, такие как HAL и Bharat Electronics Limited.

Ранее в этом месяце Амбани написал письмо президенту партии ИНК Рахулу Ганди о том, что ни одна деталь не будет изготовлена компанией Reliance Defence для этих 36 самолетов. Таким образом, утверждения о том, что у компании "нет нужного опыта" в итоге не имеют никакого значения.

Амбани присутствовал в Париже 10 апреля 2015 года, когда Нарендра Моди впервые объявил вместе с президентом Олландом о том, что Индия закупит 36 самолетов Rafale.

"По мере того, как возникают сомнения в отношении контракта 2016 года на 36 истребителей, в очередной раз подтверждается то, что сделка, заключенная правительством, является наилучшей с точки зрения возможностей, цены, оборудования, доставки, обслуживания, обучения и т.д., чем предварительная сделка, переговорный процесс по которой предыдущее правительство не могло завершить в течение более чем десяти лет. Более того, нынешнее правительство завершило эти переговоры примерно за год", - говорится в заявлении Министерства обороны в феврале этого года.