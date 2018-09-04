122-мм реактивные снаряды для РСЗО "Торнадо-Г"

На прошедшем в Кубинке с 21 по 26 августа 2018 года Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" (Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех) впервые представило 122-мм боеприпасы нового поколения для реактивной системы залпового огня 9К51М "Торнадо-Г" (боевая машина 9Б17М). Данные реактивные снаряды 9М538, 9М539 и 9М541 представляют собой штатный боекомплект РСЗО 9К51М "Торнадо-Г".

Представленные АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" 122-мм неуправляемые реактивные снаряды нового поколения для реактивной системы залпового огня 9К51М "Торнадо-Г". Сверху вниз: 9М538 с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества, 9М539 с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности и 9М541 с кассетной головной частью с 70 кумулятивно-осколочными боевыми элементами (с) АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения"

Концерн "Техмаш" провел презентацию трех новых 122-мм снарядов для РСЗО "Торнадо-Г". Один из экспонатов, это неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности (индекс 9М539). Предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья и др.) и в горах. Дальность стрельбы - от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения составляет от -50°С до +50°С. Эффективность поражения данным реактивным снарядом в среднем в 6 раз выше, чем у неуправляемого реактивного осколочно-фугасного снаряда 9М22У (штатного снаряда) системы "Град".

Еще один неуправляемый реактивный снаряд с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами (индекс 9М541). Боеприпас поражает цель на расстоянии до 20 км и пробивает броню толщиной 140 мм. Эффективность поражения в 10 раз выше, чем у штатного снаряда РСЗО "Град".

Также впервые был представлен неуправляемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества (индекс 9М538). Боеприпас в два раза эффективнее, чем штатный снаряд РСЗО "Град", масса головной части 34,5 кг число готовых 6-мм поражающих элементов в нем достигает 1312 штук, 9-мм - 2660 штук.

Система "Торнадо-Г" принята на вооружение Российской армии в 2014 году и уже зарекомендовала себя как высокоэффективное и надежное оружие, пришедшее на смену классическому "Граду".

"В планах - дальнейшее усовершенствование системы "Торнадо-Г". Мы продолжаем вести разработки по увеличению эффективности этой реактивной системы и уже найдены необходимые технические решения", - отметил генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин.

Комментарий bmpd. Характерной особенностью всех трех новых типов 122-мм ракет, представляющий штатный для РСЗО 9К51М "Торнадо-Г" боезапас, является увеличение веса боевой части в ущерб увеличению дальности стрельбы. Если ранее представлявшиеся новые ракеты серии 9М500 для РСЗО "Град" имели дальность стрельбы до 30-40 км, то новые ракеты для РСЗО 9К51М "Торнадо-Г" имеют дальность стрельбы до 20 км, то есть соответствующую старым штатным ракетам 9М22У системы "Град".

При этом боевая часть осколочно-фугасного реактивного снаряда 9М538 весит 34,5 кг, отделяемая осколочно-фугасная головная часть (опускаемая на парашюте) реактивного снаряда 9М539 весит 36 кг, и кассетная боевая часть с кумулятивно-осколочными боевыми элементами реактивного снаряда 9М541 весит 33,6 кг (вмещает 70 элементов).

Снаряд 9М538 имеет длину 2,64 м (при этом длина боевой части составляет 1 м), снаряды 9М539 и 9М541 - длину 3,053 м.

Сравнение нового 122-мм реактивного снаряда 9М538 с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества для РСЗО "Торнадо-Г" (вверху) с реактивным снарядом 9М521 увеличенной дальности стрельбы для РСЗО "Град" (внизу). Хорошо заметна разница в размерах боевой части и двигательной установки (с) АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ"