Польский тротил для американских снарядов

31 августа Министерство обороны США и американская компания Ordnance LLC подписали контракт о поставках тротила, предназначенного для использования в артиллерийских снарядах M795 калибра 155 мм, сообщает источник 31 августа.

Контракт имеет стоимость 31 млн долл США и должен быть реализован до конца 2021 года. Важным партнером американской компании является польское ООО Nitro-Chem (Быдгощ), которое будет участвовать в качестве одного из исполнителей вышеуказанного контракта. В текущем году это второй заказ на поставку тротила, предназначенного для снарядов этого типа.

Химическое предприятие Nitro-Chem S. A., принадлежащее "Польской группе вооружений" (Polskiej Grupy Zbrojeniowej), является ведущим производителем взрывчатых веществ в Европе. Компания поставляет тротил и для гражданских заказчиков.

zbiam.pl