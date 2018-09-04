"Кеннеди" строят значительно быстрее

Судостроительная верфь Newport News Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries достигла середины строительства атомного авианосца USS John F. Kennedy (CVN 79), сообщает источник 1 сентября.

Недавно на корабль был вмонтирован огромный модуль из стальных конструкций массой 905 т, его длина 80 футов, ширина 110 футов, имеет четыре палубы. Модель состоит из 19 отдельных агрегатов, его подъем был выполнен козловым краном мощностью 1050 т. Новый способ монтажа позволил на 14 месяцев раньше начать и завершить эту операцию.

Отмечается, что подобный метод будет играть большую роль при сборке секций будущих авианосцев, к тому же оснащение модуля оборудованием значительно больше, чем было раньше. В четвертом квартале 2019 года (на три месяца раньше запланированного срока) корпус авианосца будет переведен из сухого дока в оборудованный причал.

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