Войти
04.09.2018
Военный паритет

"Кеннеди" строят значительно быстрее

367
0
0
USS John F. Kennedy (CVN 79)
Рисунок атомного авианосца USS John F. Kennedy (CVN 79).
Источник: defpost.com

Судостроительная верфь Newport News Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries достигла середины строительства атомного авианосца USS John F. Kennedy (CVN 79), сообщает источник 1 сентября.

Недавно на корабль был вмонтирован огромный модуль из стальных конструкций массой 905 т, его длина 80 футов, ширина 110 футов, имеет четыре палубы. Модель состоит из 19 отдельных агрегатов, его подъем был выполнен козловым краном мощностью 1050 т. Новый способ монтажа позволил на 14 месяцев раньше начать и завершить эту операцию.

Отмечается, что подобный метод будет играть большую роль при сборке секций будущих авианосцев, к тому же оснащение модуля оборудованием значительно больше, чем было раньше. В четвертом квартале 2019 года (на три месяца раньше запланированного срока) корпус авианосца будет переведен из сухого дока в оборудованный причал.

defpost.com

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
CVN-79
Компании
HII
Проекты
Авианосец
Похожие новости
03.05.2018
"Джон Кеннеди" будет готов раньше срока
30.10.2017
"Джон Кеннеди" готов наполовину
30.08.2017
Huntington Ingalls Industries начала строительство авианосца CVN-80 "Энтерпрайз"
25.07.2017
ВМС США приняли на вооружение авианосец CVN-78 "Джеральд Р.Форд"
20.04.2017
«Джеральд Форд» прошёл ходовые испытания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.09 14:52
  • 24
У американского F-35 нашли серьезную уязвимость
  • 04.09 14:48
  • 2
Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак
  • 04.09 14:43
  • 1612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 13:51
  • 1
Су-35 станет седьмым претендентом в конкурсе Минобороны Индии по закупке 114 истребителей
  • 04.09 13:43
  • 3
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
  • 04.09 13:42
  • 7
S7 займется производством сверхлегких бизнес-джетов
  • 04.09 13:42
  • 2
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 04.09 13:14
  • 46
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 04.09 12:53
  • 7
Дырка в "Союзе" выявила деградацию космической отрасли в России
  • 04.09 12:03
  • 10
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 04.09 11:54
  • 3
На пути к пятому и шестому поколению. Павел Булат.
  • 04.09 09:46
  • 50
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 04.09 09:22
  • 4
Корпорация Boeing победила в тендере ВМС США на палубный беспилотный самолет-заправщик MQ-25A
  • 04.09 08:55
  • 33
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 04.09 08:46
  • 35
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны