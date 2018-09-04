J-10С. Китай успешно решил вопрос РЛС с АФАР

Недавно в США показали истребитель F-16V с радаром с активной ФАР APG-83, разработанной на базе технологий РЛС APG-81 истребителя F-35, сообщают в китайском интернете.

В ответ Китай принял на вооружение истребитель J-10C с РЛС с АФАР типа К-7А. По некоторым данным, эта станция может одновременно сопровождать 15 целей, что больше, чем у APG-83 (12 целей). Ранее был создан вариант J-10В c РЛС с пассивной ФАР, эта вынужденная мера была обусловлено экономией бюджетных средств. Однако сейчас радиолокационные технологии в Китае настолько развились, что ВВС НОАК уже может иметь на вооружении истребители с РЛС с АФАР. Немалая доля успеха объясняется наличием высокоразвитой коммерческой электронной промышленности в стране, которая обеспечила рентабельность производства компонентов высоких технологий.

Сообщалось, что в Китае успели произвести более 50 истребителей J-10B, но потом производство было прекращено в связи с успехами по работе над версией J-10C. Издание Jane's в 2017 году сообщало, что в Китае произведено уже более 30 истребителей J-10C, но сейчас их количество уже достигло 100 машин! (! - указано в источнике). Таким образом, Китай успешно решил вопрос создания станции с воздушным охлаждением АФАР как на APG-81.

Можно заметить, что носовая часть J-10 несколько расширена для размещения большего количества приемно-передающих модулей (ППМ), пишет источник.

J-10C. Источник: forum.militaryparitet.com