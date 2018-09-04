Призывники научно-производственной роты на Севмаше приступили к работе

Всего в подразделении 50 выпускников Северодвинского техникума судостроения и машиностроения

АРХАНГЕЛЬСК, 3 сентября. /ТАСС/. Призывники первой научно-производственной роты приступили к работе на оборонном судостроительном предприятия "Севмаш" в Северодвинске. Об этом в ТАСС сообщили в пресс-службе "Севмаша".

"Бойцы научно-производственной роты "Севмаша" провели первый рабочий день на предприятии. До этого они приняли присягу. Это 50 человек, все они выпускники Северодвинского техникума судостроения и машиностроения", - пояснили в пресс-службе.

Призывники будут работать по полученным специальностям: токарь, слесарь-монтажник, сборщик корпусов металлических судов, фрезеровщик. "Севмаш" заключил договор с Министерством обороны РФ, согласно которому военнослужащие будут работать в шести цехах предприятия пять дней в неделю. Они будут задействованы в том числе в строительстве атомных подводных лодок.

Осенью рота пополнится еще 50 новобранцами, списки уже формируются. Научно-производственные роты созданы в Северодвинске и в Туле.

В феврале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о формировании научно-производственных подразделений в структуре Минобороны. Основная цель - обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса молодыми рабочими и специалистами, имеющими соответствующее образование и опыт работы на предприятиях ОПК, для выполнения задач по выполнению по гособоронзаказу.