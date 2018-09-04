Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
В начале сентября в Средиземном море пройдут учения группировки ВМФ и ВКС РФ. ТАСС — о целях и задачах предстоящих маневров и возможностях корабельной группировки у берегов Сирии
Впервые в истории современной России в Средиземном море пройдут крупномасштабные совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В них будут задействованы корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации. В составе группировки — 26 кораблей, подлодок и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов", а также 34 самолета.
Как отметили в оборонном ведомстве, эти маневры будут проведены в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева. Учения пройдут в восточной акватории Средиземного моря в период с 1 по 8 сентября. "В ходе данного мероприятия будут отработаны задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, а также проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы", — сказал адмирал.
Масштаб впечатляет
Со времен Советского Союза ничего подобного в этом регионе по масштабу не было. Лишь в ноябре 2016 года Вооруженные силы РФ проводили крупную операцию по нанесению массированного удара по позициям боевиков в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. Тогда впервые в истории ВМФ в боевых действиях принимал участие авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Кроме него, в состав авианосной группы Северного флота входили тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", от Черноморского флота — фрегат "Адмирал Григорович", производивший пуски крылатых ракет "Калибр". С берега корабли прикрывали ракетные комплексы "Бастион". Также в ударах по Сирии приняла участие авиация — истребители Су-33 и МиГ-29К взлетали с палубы "Адмирала Кузнецова".
Как рассказал ТАСС военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, когда проводятся такого рода учения, то всегда отрабатывают взаимодействие и может одновременно выполняться несколько задач. "Это и взаимодействие группами и отдельными кораблями, обмен информацией, оказание помощи и так далее. Целый цикл мероприятий. У американцев, например, бывают очень короткие учения, где отрабатывают по одной-две операции", — говорит эксперт.
Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Также сообщалось, что в международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и Су-30СМ морской авиации.
Сопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160
© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Всегда, когда афишируются такого рода учения, это уже "некий пиар и привлечение внимания". Но с другой стороны, считает Леонков, это и конкретные задачи. "Потому что если флот не тренируется, например, всем соединением кораблей, то он представляет, скажем так, не совсем боеготовое соединение", — говорит он. Боеготовность как раз и определяется такими учениями.
О том, что Россия усилила группировку ВМФ в Средиземном море кораблями с управляемым ракетным оружием, стало известно еще на прошлой неделе.
16 августа к группировке присоединился корвет проекта 21631 ("Буян-М") "Вышний Волочек". Через несколько дней фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" приступил к межфлотскому переходу с Балтийского в Черное море к месту постоянного базирования в Севастополе.
Фрегат "Адмирал Макаров"
© EPA-EFE/LPhot LOUISE GEORGE/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE
18 августа пресс-служба Западного военного округа рассказала, что фрегат проекта 11540 "Ярослав Мудрый" завершил выполнение задач дальнего похода и взял курс к месту постоянного базирования Балтийского флота. Корабль завершил программу делового захода в порт Судан и взял курс в направлении Суэцкого канала.
23 августа стало известно, что отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера проекта 1164 "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Североморск" провел учение по противолодочной обороне в Средиземном море. В тот же день турецкие СМИ сообщили, что через пролив Босфор прошли сразу три российских судна — два больших десантных корабля "Николай Фильченков" и "Орск" в сопровождении сторожевого корабля "Пытливый".
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
© AP Photo
25 августа пресс-служба флота сообщала, что плановый переход из Севастополя в Средиземное море совершили фрегаты проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", вооруженные ракетным комплексом "Калибр-НК". Совершая переход, корабли выполнили ряд учений на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. В частности, экипажи вертолетов Ка-27ПЛ отработали взлеты и посадки на палубу кораблей, провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой.
Тогда сообщалось, что постоянное соединение ВМФ РФ в Средиземке пополнил морской тральщик "Валентин Пикуль". Для экипажа противоминного корабля это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону, отметили в пресс-службе Черноморского флота.
Еще с середины июня в Средиземном море несут службу два корвета Каспийской флотилии — "Град Свияжск" и "Великий Устюг". По сообщению пресс-службы Южного военного округа, с августа 2017 года у сирийских берегов действуют дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Великий Новгород" и "Колпино".
Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3
© АО "Адмиралтейские верфи"
В настоящее время в составе группировки ВМФ РФ в Средиземноморье сконцентрировано большое количество кораблей, оснащенных как противокорабельными ракетами, так и крылатыми ракетами морского базирования комплекса "Калибр".
Фактор сдерживания
Североатлантический альянс не остался в стороне. Наращивание российских военно-морских сил в Средиземноморье отметила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Об этом 29 августа она написала в Twitter, призвав все стороны в регионе к сдержанности. В тот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что США наращивают число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для удара по правительственным силам Сирии после планирующейся провокации с якобы применением химоружия в провинции Идлиб.
По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, эти масштабные учения показывают миру, что Соединенные Штаты и их 6-й флот "не являются хозяевами в этом регионе планеты, что им противостоит российская Средиземноморская эскадра".
Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС
"Средиземное море — очень знаковое, — говорит военный эксперт Леонков. — Туда выходят многие страны и Европы, и Северной Африки — такая животрепещущая зона. Демонстрация силы в этом регионе является показателем статуса. Американцы там держат свой 6-й флот. То есть у них есть в Атлантическом, Индийском, Тихом океанах, а в Средиземном — свой отдельный. Да, в нем нет авианосцев, но зато хватает других кораблей, выполняющих те или иные задачи".
Эсминец ВМС США Carney
© Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James R. Turner
По мнению Леонкова, когда в этом регионе появляются наши корабли и тоже "начинают что-то демонстрировать, то это возвращает нас к тем самым далеким советским временам, когда у нас там стояла отдельная Средиземноморская эскадра". Она там регулярно "бороздила воды" и проводила различного рода учения. Она была расформирована 31 декабря 1992 года.
5-я Средиземноморская оперативная эскадра ВМФ СССР состояла из шести оперативных соединений: корабли управления, шесть-восемь подводных лодок, ударные ракетно-артиллерийские, противолодочные, десантные корабли и суда обеспечения. Всего насчитывалось порядка 70–80 вымпелов (до 30 надводных боевых кораблей, четыре-пять атомных и до десяти дизельных подлодок, три-четыре морских танкера, корабли минно-тральной группы, комплексного снабжения, сухогрузы, госпитальные и спасательные суда, морские буксиры и другие).
Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС
Крейсер управления "Жданов" 5-й Средиземноморской оперативной эскадры ВМФ СССР, 1983 год
© Д.Гетманенко/ТАСС
В свою очередь Леонков отмечает, что тогда это были учения по поиску и обнаружению подводных лодок, отрабатывались задачи противовоздушной обороны и пуски ракет. "Конечно, это привлекало внимание иностранцев, все их разведчики летали вдоль и поперек… Это было постоянно, — говорит он. — Сейчас вот мы вернулись в Тартус, теперь, говорят, пора возвращаться и в Красное море, Эфиопию или Эритрею".
Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
"Рассадник террористов"
Военные эксперты сходятся во мнении, что наращивание сил российского флота у берегов Сирии в настоящее время объяснятся подготовкой террористическими группировками очередной провокации с "применением химического оружия" в провинции Идлиб, о которой 25 августа сообщило Минобороны РФ.
Идлиб — это единственный регион Сирии, который остается сейчас в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могут переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в сирийском Идлибе в настоящий момент находятся порядка 10 тыс. боевиков террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).
Сирийский город Идлиб
© REUTERS/Ammar Abdullah
22 августа глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что западные страны не станут препятствовать проведению антитеррористической операции в этом регионе против "Джебхат ан-Нусры".
25 августа руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы в Идлибе для наступления на Хаму и Алеппо.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Таким образом Песков ответил 30 августа на вопрос, можно ли связать объявленные Россией учения в Средиземном море с обстановкой вокруг Идлиба. "Поэтому, конечно, повышенные меры предосторожности здесь вполне оправданны и обоснованны", — добавил он.
Мощная группировка кораблей ВМФ России в Средиземноморье может поддержать сирийскую армию ударами крылатых ракет по особо важным объектам террористов.
Роман Азанов
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