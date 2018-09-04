Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации

В начале сентября в Средиземном море пройдут учения группировки ВМФ и ВКС РФ. ТАСС — о целях и задачах предстоящих маневров и возможностях корабельной группировки у берегов Сирии

Впервые в истории современной России в Средиземном море пройдут крупномасштабные совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В них будут задействованы корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации. В составе группировки — 26 кораблей, подлодок и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов", а также 34 самолета.

Как отметили в оборонном ведомстве, эти маневры будут проведены в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева. Учения пройдут в восточной акватории Средиземного моря в период с 1 по 8 сентября. "В ходе данного мероприятия будут отработаны задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, а также проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы", — сказал адмирал.

Масштаб впечатляет

Со времен Советского Союза ничего подобного в этом регионе по масштабу не было. Лишь в ноябре 2016 года Вооруженные силы РФ проводили крупную операцию по нанесению массированного удара по позициям боевиков в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. Тогда впервые в истории ВМФ в боевых действиях принимал участие авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Кроме него, в состав авианосной группы Северного флота входили тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", от Черноморского флота — фрегат "Адмирал Григорович", производивший пуски крылатых ракет "Калибр". С берега корабли прикрывали ракетные комплексы "Бастион". Также в ударах по Сирии приняла участие авиация — истребители Су-33 и МиГ-29К взлетали с палубы "Адмирала Кузнецова".

Как рассказал ТАСС военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, когда проводятся такого рода учения, то всегда отрабатывают взаимодействие и может одновременно выполняться несколько задач. "Это и взаимодействие группами и отдельными кораблями, обмен информацией, оказание помощи и так далее. Целый цикл мероприятий. У американцев, например, бывают очень короткие учения, где отрабатывают по одной-две операции", — говорит эксперт.

Всякие масштабные учения связаны с тем, что привлекаются огромные силы и средства. Все, что крупнее 10 кораблей, — это больше, чем корабельно-ударная группа. Для сравнения: у авианосно-ударной группы около 10–12 кораблей. А тут в два раза больше Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Также сообщалось, что в международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и Су-30СМ морской авиации.

Сопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Всегда, когда афишируются такого рода учения, это уже "некий пиар и привлечение внимания". Но с другой стороны, считает Леонков, это и конкретные задачи. "Потому что если флот не тренируется, например, всем соединением кораблей, то он представляет, скажем так, не совсем боеготовое соединение", — говорит он. Боеготовность как раз и определяется такими учениями.

О том, что Россия усилила группировку ВМФ в Средиземном море кораблями с управляемым ракетным оружием, стало известно еще на прошлой неделе.

16 августа к группировке присоединился корвет проекта 21631 ("Буян-М") "Вышний Волочек". Через несколько дней фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" приступил к межфлотскому переходу с Балтийского в Черное море к месту постоянного базирования в Севастополе.

Фрегат "Адмирал Макаров" © EPA-EFE/LPhot LOUISE GEORGE/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

18 августа пресс-служба Западного военного округа рассказала, что фрегат проекта 11540 "Ярослав Мудрый" завершил выполнение задач дальнего похода и взял курс к месту постоянного базирования Балтийского флота. Корабль завершил программу делового захода в порт Судан и взял курс в направлении Суэцкого канала.

23 августа стало известно, что отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера проекта 1164 "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Североморск" провел учение по противолодочной обороне в Средиземном море. В тот же день турецкие СМИ сообщили, что через пролив Босфор прошли сразу три российских судна — два больших десантных корабля "Николай Фильченков" и "Орск" в сопровождении сторожевого корабля "Пытливый".

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" © AP Photo

25 августа пресс-служба флота сообщала, что плановый переход из Севастополя в Средиземное море совершили фрегаты проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", вооруженные ракетным комплексом "Калибр-НК". Совершая переход, корабли выполнили ряд учений на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. В частности, экипажи вертолетов Ка-27ПЛ отработали взлеты и посадки на палубу кораблей, провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой.

Тогда сообщалось, что постоянное соединение ВМФ РФ в Средиземке пополнил морской тральщик "Валентин Пикуль". Для экипажа противоминного корабля это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону, отметили в пресс-службе Черноморского флота.

Еще с середины июня в Средиземном море несут службу два корвета Каспийской флотилии — "Град Свияжск" и "Великий Устюг". По сообщению пресс-службы Южного военного округа, с августа 2017 года у сирийских берегов действуют дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Великий Новгород" и "Колпино".

Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3 © АО "Адмиралтейские верфи"

В настоящее время в составе группировки ВМФ РФ в Средиземноморье сконцентрировано большое количество кораблей, оснащенных как противокорабельными ракетами, так и крылатыми ракетами морского базирования комплекса "Калибр".

Фактор сдерживания

Североатлантический альянс не остался в стороне. Наращивание российских военно-морских сил в Средиземноморье отметила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Об этом 29 августа она написала в Twitter, призвав все стороны в регионе к сдержанности. В тот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что США наращивают число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для удара по правительственным силам Сирии после планирующейся провокации с якобы применением химоружия в провинции Идлиб.

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, эти масштабные учения показывают миру, что Соединенные Штаты и их 6-й флот "не являются хозяевами в этом регионе планеты, что им противостоит российская Средиземноморская эскадра".

Наша группировка достойно, без истерики, без каких-либо угроз кому-либо способна защитить национальные интересы нашей страны, помочь нашим друзьям и партнерам отстоять свой суверенитет и независимость. Присутствие в восточной части Средиземного моря наших боевых кораблей и самолетов на авиабазе Хмеймим служит сдерживающим фактором Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС

"Средиземное море — очень знаковое, — говорит военный эксперт Леонков. — Туда выходят многие страны и Европы, и Северной Африки — такая животрепещущая зона. Демонстрация силы в этом регионе является показателем статуса. Американцы там держат свой 6-й флот. То есть у них есть в Атлантическом, Индийском, Тихом океанах, а в Средиземном — свой отдельный. Да, в нем нет авианосцев, но зато хватает других кораблей, выполняющих те или иные задачи".

Эсминец ВМС США Carney © Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James R. Turner

По мнению Леонкова, когда в этом регионе появляются наши корабли и тоже "начинают что-то демонстрировать, то это возвращает нас к тем самым далеким советским временам, когда у нас там стояла отдельная Средиземноморская эскадра". Она там регулярно "бороздила воды" и проводила различного рода учения. Она была расформирована 31 декабря 1992 года.

5-я Средиземноморская оперативная эскадра ВМФ СССР состояла из шести оперативных соединений: корабли управления, шесть-восемь подводных лодок, ударные ракетно-артиллерийские, противолодочные, десантные корабли и суда обеспечения. Всего насчитывалось порядка 70–80 вымпелов (до 30 надводных боевых кораблей, четыре-пять атомных и до десяти дизельных подлодок, три-четыре морских танкера, корабли минно-тральной группы, комплексного снабжения, сухогрузы, госпитальные и спасательные суда, морские буксиры и другие).

Наша служба в Средиземке осложнялась тем, что у нас не было своих баз, только пункты базирования Тартус (Сирия) и Порт-Саид (Египет). На берег сойти было проблематично, чаще корабли стояли на бочках и якорях. А американцы имели базы в Неаполе, на Сицилии и в Испании. Учения, подобные нынешним, шли в 5-й эскадре регулярно. Хотя не всегда с поддержкой стратегических бомбардировщиков. И вообще авиации. Ей в то время на берегах Средиземного моря негде было базироваться Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС

Крейсер управления "Жданов" 5-й Средиземноморской оперативной эскадры ВМФ СССР, 1983 год © Д.Гетманенко/ТАСС

В свою очередь Леонков отмечает, что тогда это были учения по поиску и обнаружению подводных лодок, отрабатывались задачи противовоздушной обороны и пуски ракет. "Конечно, это привлекало внимание иностранцев, все их разведчики летали вдоль и поперек… Это было постоянно, — говорит он. — Сейчас вот мы вернулись в Тартус, теперь, говорят, пора возвращаться и в Красное море, Эфиопию или Эритрею".

Может быть, тогда наличие тех баз, которые у нас были при Советском Союзе, оправдывалось качеством и количеством вооружения наших кораблей, его радиусом действия. Сейчас у нас изменилось количество кораблей, виды оружия и так далее. Поэтому, может быть, это тоже один из аргументов, что не нужно плодить эти базы, как грибы Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

"Рассадник террористов"

Военные эксперты сходятся во мнении, что наращивание сил российского флота у берегов Сирии в настоящее время объяснятся подготовкой террористическими группировками очередной провокации с "применением химического оружия" в провинции Идлиб, о которой 25 августа сообщило Минобороны РФ.

Идлиб — это единственный регион Сирии, который остается сейчас в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могут переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в сирийском Идлибе в настоящий момент находятся порядка 10 тыс. боевиков террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

Сирийский город Идлиб © REUTERS/Ammar Abdullah

22 августа глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что западные страны не станут препятствовать проведению антитеррористической операции в этом регионе против "Джебхат ан-Нусры".

25 августа руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы в Идлибе для наступления на Хаму и Алеппо.

Безусловно, обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения, вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, вот этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Таким образом Песков ответил 30 августа на вопрос, можно ли связать объявленные Россией учения в Средиземном море с обстановкой вокруг Идлиба. "Поэтому, конечно, повышенные меры предосторожности здесь вполне оправданны и обоснованны", — добавил он.

Мощная группировка кораблей ВМФ России в Средиземноморье может поддержать сирийскую армию ударами крылатых ракет по особо важным объектам террористов.

Роман Азанов