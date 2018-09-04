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04.09.2018
Военное обозрение

Российская авиация переброшена в район Средиземного моря

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Самолеты морской и Дальней авиации РФ переброшены в район проведения учений в Средиземное море, при этом а процессе перелета отработав некоторые учебно-боевые упражнения, сообщается в пресс-релизе Министерства обороны РФ.

Минобороны РФ

Согласно сообщению российского военного ведомства, самолеты морской и Дальней авиации в рамках масштабных учений группировки сил Военно-морского флота и Военно-космических сил РФ, совершили дальний перелет и прибыли в пункты дислокации. При этом места дислокации авиации не называются. Во время перелета самолеты отработали совместные упражнения, в частности отработали дозаправку в воздухе, в которой участвовали топливозаправщики Ил-78 и истребители Су-30СМ морской авиации.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что межвидовые учения группировки ВМФ и ВКС РФ пройдут в Средиземном море 1-8 сентября. В учениях примут участие 26 кораблей и судов ВМФ, включая две дизельные подлодки, а также 34 летательных аппарата. В планах Минобороны ракетные и артиллерийские стрельбы, отработка задач ПВО, противолодочной борьбы, защиты морских коммуникаций. Над акваторией Средиземного моря будут отрабатывать учебно-боевые задачи стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ морской авиации России.

03.09.2018
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