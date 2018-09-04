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04.09.2018
Военное обозрение

Испытания не задались. На втором эсминце типа Zumwalt поменяли турбину

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Американский флот приостановил программу тестирования новейшего эсминца типа Zumwalt USS Michael Monsoor (DDG 1001) из-за проблем с двигательной установкой корабля, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

usni.org

Новейший американский эсминец был принят в состав Военно-морских сил США в апреле этого года и в настоящее время проходит программу тестирования. Во время очередного выхода в море была обнаружена вибрация в одной из двух турбин. В ходе проверки в турбине обнаружили посторонний предмет, повредивший лопатки турбины. Эсминец был направлен на верфи компании Bath Iron Works, где представители компании-производителя Rolls-Royce провели процедуру замены одной из основных турбин эсминца USS Michael Monsoor. На полной замене настояло командование ВМС, тогда как производитель турбин предлагал провести ремонт из-за сложности процедуры замены.

Эсминец USS Michael Monsoor (DDG 1001) является вторым в серии из трёх эсминцев нового поколения. Первый из них - Zumwalt (DDG 1000) - в мае прошлого года поступил в распоряжение ВМС США. Третий эсминец этой серии - Lyndon B. Johnson (DDG 1002) — находится на завершающей стадии строительства. Ранее планировалось построить 32 эсминца, затем программа постепенно была сокращена до двух кораблей, после чего Пентагон выделил деньги на строительство третьего корабля.

Эсминец длиной 183 м, полное водоизмещение — 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм.

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Zumwalt
Компании
BIW
Rolls-Royce
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