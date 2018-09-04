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04.09.2018
ТАСС

Истребители Су-30СМ получат двигатели от Су-35С в результате модернизации

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Сейчас на самолетах этого типа стоит двигатель АЛ-31ФП, который является развитием базового двигателя АЛ-31Ф истребителя Су-27

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Истребители Су-30СМ в ходе модернизации получат турбореактивные двигатели, которые устанавливаются на самолеты Су-35С. Об этом сообщается в работе, поданной Уфимским моторостроительным производственным объединением (ОДК-УМПО) на конкурс "Авиастроитель года".

Опытно-конструкторские работы по модернизации совместно ведут "Сухой", ОДК-УМПО и корпорация "Иркут".

"В рамках исполнения поручения президента РФ, а также в целях унификации двигателей с поставляемыми в строевые части ВКС РФ с самолетом Су-35С "Корпорация "Иркут", "Компания "Сухой" совместно "ОДК-УМПО" участвует в опытно-конструкторской работе по модернизации самолета Су-30СМ с установкой двигателя АЛ-41Ф-1С", - говорится в конкурсной работе "Выполнение ПАО "ОДК-УМПО" государственного оборонного заказа в 2017 году".

Су-30СМ - многоцелевой тяжелый истребитель, обладающий сверхманевренностью, оснащенный радиолокатором с фазированной антенной решеткой и передним горизонтальным оперением. Сейчас на самолетах этого типа стоит двигатель АЛ-31ФП, который является развитием базового двигателя АЛ-31Ф истребителя Су-27. Его главное отличие - управляемый вектор тяги и повышенный ресурс.

Су-35 - российский многоцелевой истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. На истребителе устанавливается двигатель АЛ-41Ф-1С, позволяющий развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Опытный турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1 выполняет функцию силовой установки первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Весной этого года успешно завершились государственные стендовые испытания этого двигателя.

03.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
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