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04.09.2018
ЦАМТО

Экипаж корвета "Гремящий" проекта 20385 приступил к вселению на корабль

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Гремящий
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

ЦАМТО, 3 сентября. На судостроительном заводе "Северная верфь" экипаж корвета "Гремящий" проекта 20385 приступил к вселению на корабль. Готовность корабля к приему команды вместе с личным составом проверяла комиссия 13-ой бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей.

В ходе контрольной проверки готовности корвета к вселению судостроители предъявили комиссии жилые, служебные и санитарно-бытовые помещения, медицинский блок, камбуз.

Была продемонстрирована работа систем обеспечения жизнедеятельности корабля, дизель-генераторов, средств внутрикорабельной связи, проверена укомплектованность заказа аварийно-спасательными средствами. Для проверки работы камбузного оборудования – тестомесильного агрегата, пароконвектомата, плиты и духовых шкафов корабелы по сложившейся традиции организовали пробную варку обеда.

Экипаж будет вселяться на корабль поэтапно в течение 2 недель. Его задача – изучить работу систем и оборудования, в период швартовных испытаний отработать взаимодействие в штатных и нештатных ситуациях, и подготовиться к выходу на ходовые испытания, сообщает пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь".

03.09.2018
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Гремящий
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