Индонезия намерена приобрести самолеты C-130 "Геркулес"

ЦАМТО, 3 сентября. Индонезия подтвердила планы приобретения в США военно-транспортных самолетов C-130 "Геркулес" и других транспортных самолетов для обеспечения потребностей Вооруженных сил страны.

Как сообщает ANTARA News, в ходе встречи в Вашингтоне со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду заявил, что в перспективе Индонезия планирует приобрести в США несколько основных систем вооружения, включая C-130 "Геркулес" и другие тяжелые транспортные самолеты.

Примечательно, что ранее командование ВВС Индонезии планировало приобрести два европейских самолета A-400M для выполнения задач по транспортировке грузов между западными и восточным регионами страны. По не ясно, останутся ли эти планы в силе после визита Р.Рьячуду в США.

Министр подтвердил, что Индонезия привержена постепенной модернизации основных систем вооружения как собственными силами, так и в рамках партнерских программ с дружественными странами. Благодаря партнерству Индонезия поэтапно намерена построить национальную оборонную промышленность, которая является стратегической отраслью. При этом планируется не только самостоятельно оснащать свои вооруженные силы основными системами вооружения, но и продавать их в дружественные страны.

По итогам переговоров в Вашингтоне представители двух стран заявили о намерении укреплять оборонное и военное сотрудничество на разных уровнях, включая взаимные визиты высших должностных лиц, обмен специалистами и подразделениями, подготовку в области ведения разведки и обмен стратегической информацией. США планируют также увеличить квоту для обучения офицеров ВС Индонезии в американских военных учебных заведениях.