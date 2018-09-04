Войти
04.09.2018
ЦАМТО

Индонезия намерена приобрести самолеты C-130 "Геркулес"

281
0
0
Самолет C-130 Hercules
Самолет Lockheed C-130 Hercules.
Источник: wikimedia

ЦАМТО, 3 сентября. Индонезия подтвердила планы приобретения в США военно-транспортных самолетов C-130 "Геркулес" и других транспортных самолетов для обеспечения потребностей Вооруженных сил страны.

Как сообщает ANTARA News, в ходе встречи в Вашингтоне со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду заявил, что в перспективе Индонезия планирует приобрести в США несколько основных систем вооружения, включая C-130 "Геркулес" и другие тяжелые транспортные самолеты.

Примечательно, что ранее командование ВВС Индонезии планировало приобрести два европейских самолета A-400M для выполнения задач по транспортировке грузов между западными и восточным регионами страны. По не ясно, останутся ли эти планы в силе после визита Р.Рьячуду в США.

Министр подтвердил, что Индонезия привержена постепенной модернизации основных систем вооружения как собственными силами, так и в рамках партнерских программ с дружественными странами. Благодаря партнерству Индонезия поэтапно намерена построить национальную оборонную промышленность, которая является стратегической отраслью. При этом планируется не только самостоятельно оснащать свои вооруженные силы основными системами вооружения, но и продавать их в дружественные страны.

По итогам переговоров в Вашингтоне представители двух стран заявили о намерении укреплять оборонное и военное сотрудничество на разных уровнях, включая взаимные визиты высших должностных лиц, обмен специалистами и подразделениями, подготовку в области ведения разведки и обмен стратегической информацией. США планируют также увеличить квоту для обучения офицеров ВС Индонезии в американских военных учебных заведениях.

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Продукция
A400M
C-130
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.05.2018
Планируемая закупка Германией военно-транспортных самолетов C-130J
22.11.2017
Вооружаются, чтобы сдаться
19.04.2017
Честное пиренейское
22.03.2017
Вырождение нибелунгов
15.03.2017
Полная и безоговорочная оптимизация
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.09 14:52
  • 24
У американского F-35 нашли серьезную уязвимость
  • 04.09 14:48
  • 2
Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак
  • 04.09 14:43
  • 1612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 13:51
  • 1
Су-35 станет седьмым претендентом в конкурсе Минобороны Индии по закупке 114 истребителей
  • 04.09 13:43
  • 3
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
  • 04.09 13:42
  • 7
S7 займется производством сверхлегких бизнес-джетов
  • 04.09 13:42
  • 2
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 04.09 13:14
  • 46
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 04.09 12:53
  • 7
Дырка в "Союзе" выявила деградацию космической отрасли в России
  • 04.09 12:03
  • 10
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 04.09 11:54
  • 3
На пути к пятому и шестому поколению. Павел Булат.
  • 04.09 09:46
  • 50
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 04.09 09:22
  • 4
Корпорация Boeing победила в тендере ВМС США на палубный беспилотный самолет-заправщик MQ-25A
  • 04.09 08:55
  • 33
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 04.09 08:46
  • 35
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны