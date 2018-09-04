Маневры "Восток-2018": чего так испугались на Западе

Почему Handelsblatt назвало учения "Восток-2018" "сигналом всему миру"

Масштабные маневры войск (сил) "Восток-2018" планируется провести в ближайшее время на территории Сибири и Дальнего Востока. В них предполагается задействовать части и соединения Восточного и Центрального военных округов, а также силы Северного и Тихоокеанского флотов. С особенностями этого крупнейшего за последние несколько десятков лет мероприятия оперативной и боевой подготовки ВС РФ разбиралась "Газета.Ru".

Немецкое издание Handelsblatt назвало масштабные маневры "Восток-2018" "мощным сигналом всему миру", поскольку имеют цель показать мировой общественности и странам Запада, что изолировать Россию не удалось.

"Для начала следует отметить одну вечную истину - части, соединения, объединения, штабы всех уровней воюют в ходе вооруженных конфликтов точно так же, как они были подготовлены в мирное время на учениях различного масштаба в ходе оперативной и боевой подготовки", - пояснил "Газете.Ru" экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его словам, никаких чудес в этом плане не бывает - как научили в мирное время, точно такие же результаты будут показаны и в ходе боевых действий.

"Поэтому войска и штабы надо напряженно готовить к выполнению задач по предназначению на всех уровнях и проводить все положенные согласно курсам боевой подготовки и Наставления по оперативной подготовке учения и тренировки - от ротного учения с боевой стрельбой до маневров", - подчеркивает генерал.

"Что касается несколько возбужденной реакции мирового сообщества, то к этому надо относиться спокойно и действовать в строгом соответствии с планами оперативной подготовки на 2018 год", - добавил генерал Валерий Запаренко.

"Первое, с чего надо начать, с терминологии и уточнить - "Восток-2018" - это маневры или стратегические командно-штабные учения? В разных источниках они называются по-разному. А маневры и учения - не совсем одно и то же. Маневры - высшая форма оперативной подготовки войск", - рассказал "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Собеседник издания отмечает, что "Восток-2018" иногда называют самыми масштабными за постсоветские годы маневрами войск и практически тут же добавляют: предстоящее учение - одно из основных мероприятий 2018 года в Вооруженных силах РФ. То есть в этом вопросе надо однозначно поставить точку - или маневры, или учения, считает Макиенко.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, "Восток-2018" - крупнейшее со времен маневров "Запад-81" мероприятие по подготовке Вооруженных Сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил.

По словам Макиенко, первый вопрос, который надо в этом случае сформулировать - что именно собираются отрабатывать на этих маневрах.

Если к мероприятиям привлекаются силы и средства двух округов и двух флотов, то по масштабу это уже явно не отработка фронтовой операции. Это уже как минимум стратегические действия на континентальном театре военных действий с привлечением сил флотов на приморских направлениях, считает Макиенко.

"Вряд ли 300 тыс. бойцов и командиров, корабли океанской зоны и Дальнюю авиацию будут привлекать для борьбы сугубо с террористами, даже международными", - отметил Макиенко. По его словам, теперь остается уточнить - носят ли действия войск (сил) в ходе маневров наступательный или оборонительный характер и какова на учениях создана военно-политическая обстановка.

Собеседник "Газеты.Ru" считает, что есть все основания предполагать, что

планируемые стратегические действия на континентальном театре военных действий будут носить сугубо оборонительный характер, то есть в ходе "Востока-2018" будут отрабатываться разнообразные оборонительные операции - от фронтовых (или операций оперативно-стратегических объединений) до корпусных.

"Не исключено, что в рамках маневров возможна отработка нанесения стратегического контрудара. Но самое главное - военно-политический фон на мероприятиях, надо полагать, будет создан максимально нейтральным", - полагает Константин Макиенко.

То есть противник никакими конкретными странами не обозначен, а выглядит только как "синие" или "фиолетовые".

В противном случае возникли бы существенные трудности к привлечению на "Восток-2018" частей вооруженных сил Китая и Монголии, полагает собеседник "Газеты.Ru".

Поэтому, по словам Константина Макиенко, даже если противник на маневрах "Восток-2018" обозначен сугубо схематично, то это никак не повлияет на боевую учебу войск, а именно - отработку вопросов вывода в районы оперативного предназначения, форсирования водных преград, контрударов, десантирования, отработки противодесантной обороны и многих других.

"В ходе "Востока-2018", несомненно, будут отрабатываться вопросы стратегических перегруппировок и межтеатровых переходов кораблей флотов с европейской части России", - полагает Константин Макиенко.

По его словам, исторический опыт показывает, что для успешного ведения вооруженного противоборства с сильным противником сил одного и даже двух военных округов ВС РФ будет недостаточно и в планируемый район боевых действий придется перебрасывать соединения и части всех видов вооруженных сил и родов войск практически со всей территории страны.

Реально в мирное время многие вопросы стратегических перегруппировок, работы оперативного и стратегического тыла, проведения в полном объеме выдвижения войск в районы оперативного предназначения и огневых подготовок по всем периодам не проверить, в противном случае пришлось бы парализовать всю деятельность экономического комплекса страны и повседневную жизнь населения в районах проведения учений, однако с необходимой степенью реализма обозначить работу войск и получить при этом необходимый опыт вполне возможно, полагает Макиенко.

"Одними из главных вопросов на "Востоке-2018" будут вопросы управления и взаимодействия. Отработать их только на картах и путем подготовки директив и приказов вряд ли удастся. Это возможно только в результате исключительно практических мероприятий", - подчеркивает Макиенко.

"Наконец, главное на "Востоке-2018" - это проявляющиеся контуры пока еще только возможного военно-политического союза России и Китая", - заключает Макиенко.

По мнению эксперта, такой союз, по его словам, гипотетически может быть самым мощным в новейшей истории как органическое соединения военной мощи, территорий и интеллектуальных ресурсов обеих стран.

Михаил Ходаренок