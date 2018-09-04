Жизнь ничему не учит: Украина поставила в США свою секретную РЛС

Фото: defence-blog.com

Украина поставила в США трехмерную мобильную радиолокационную систему противовоздушной обороны 36D6M1-1. Об этом сообщает defence-blog.com.

РЛС поступила в командный центр армии США в Орландо. 36D6M1-1 представляет собой мобильную 3D-систему наблюдения за воздушным пространством, разработанную ГП "Научно-производственный комплекс "Искра".

Она может использоваться в составе современных автоматизированных систем ПВО, противоракетных ракетных комплексов для обнаружения низко летящих воздушных целей (таких как крылатые ракеты) при применении активных и пассивных помех.

Ожидается, что эта украинская 3D-мобильная радиолокационная система противовоздушной обороны может быть использована для обозначения сил противника (по всей видимости, России) на проводящихся регулярно военных учениях ВВС США и стран НАТО.

Ранее Украина неоднократно поставляла в США единичные образцы военной техники для изучения военными специалистами данной страны. Как считают военные эксперты, такая необдуманная политика вредит продвижению немногих оставшихся современных образцов украинской техники на рынке вооружений. Вопрос, кто захочет покупать такие рассекреченные изделия, если против них уже выработаны меры противодействия, остается без ответа.