СМИ Германии: "Восток-2018" сопоставим с крупнейшими операциями Второй мировой
Немецкая газета Handelsblatt прокомментировала масштабные учения российских Вооружённых сил "Восток-2018". Как известно, учения эти проводятся совместно с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. Немецкие журналисты, оценивая масштаб российско-китайских маневров, отмечают, что этот масштаб сопоставим с крупнейшими операциями времён Второй мировой войны.
Handelsblatt пишет, что таким образом "Россия посылает сигнал всему миру".
Минобороны РФ
Основная мысль немецкого издания заключается в следующем:
Россия фактически воплотила в реальность главный страх Вашингтона: военное сотрудничество Москвы и Пекина.
Эксперты, на которых издание Германии ссылается, отмечают, что российский сигнал состоит в том, что Россия не изолирована и способна вести конструктивные переговоры с крупнейшими партнёрами, включая переговоры по сотрудничеству в военной и военно-технической отраслях.
Также отмечено, что Россия и Китай ведут работу по углублению экономического сотрудничества, что тоже является своеобразным примером для США относительно того, как в современном мире можно выстраивать отношения со взаимным учётом интересов.
Напомним, что в маневрах "Восток-2018" принимают участие не только российские и китайские, но также монгольские военнослужащие.
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