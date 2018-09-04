СМИ Германии: "Восток-2018" сопоставим с крупнейшими операциями Второй мировой

Немецкая газета Handelsblatt прокомментировала масштабные учения российских Вооружённых сил "Восток-2018". Как известно, учения эти проводятся совместно с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. Немецкие журналисты, оценивая масштаб российско-китайских маневров, отмечают, что этот масштаб сопоставим с крупнейшими операциями времён Второй мировой войны.

Handelsblatt пишет, что таким образом "Россия посылает сигнал всему миру".

Минобороны РФ

Основная мысль немецкого издания заключается в следующем:

Россия фактически воплотила в реальность главный страх Вашингтона: военное сотрудничество Москвы и Пекина.

Эксперты, на которых издание Германии ссылается, отмечают, что российский сигнал состоит в том, что Россия не изолирована и способна вести конструктивные переговоры с крупнейшими партнёрами, включая переговоры по сотрудничеству в военной и военно-технической отраслях.

Также отмечено, что Россия и Китай ведут работу по углублению экономического сотрудничества, что тоже является своеобразным примером для США относительно того, как в современном мире можно выстраивать отношения со взаимным учётом интересов.

Напомним, что в маневрах "Восток-2018" принимают участие не только российские и китайские, но также монгольские военнослужащие.