В Чехии стартовало международное учение авианаводчиков

В понедельник в Чехии стартовало совместное учение Ample Strike-2018, в котором задействовано около 1,2 тыс. военнослужащих из 19 стран, передает РИА Новости.

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Маневры завершатся 14 сентября. Число зарубежных участников составляет около 200 человек.

Целью тренировок является отработка взаимодействия пилотов самолетов и вертолетов с наземными наводчиками. Этапы учения будут проводиться на территории Восточной Чехии в районе Болетице, Бехине, Либава и Намнешть-над-Ославоу.

Количество ночных полетов будет сведено до минимума, основное время тренировок – с 9:00 до 23:00. При этом самолеты ВВС других стран не будут иметь вооружений.

В общей сложности в учении примут участие 36 летательных аппаратов. Среди них самолеты JAS-39 Gripen (Чехия), Eurofighter Typhoon (ФРГ), В-52 (США), вертолеты Ми-24/35 (Чехия) и другие.

Предполагалось появление на маневрах польского Су-22, однако позднее появилось сообщение о приостановке эксплуатации этих самолетов по техническим причинам.

Группы авианаводчиков прибыли в Чехию из 18 стран.

Жители населенных пунктов, близ которых развернутся военные мероприятия, ожидают их с большим интересом, сообщил представитель администрации одного из районов. По его словам, подобные учения проходят часто и люди к ним привыкли. Молодежь же проявляет к маневрам немалый интерес.