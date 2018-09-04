Британия планирует закупить израильский "Жужжащий купол"

Министерство обороны Великобритании приняло решение приобрести израильские системы защиты объектов от беспилотников Drone Dome ("Жужжащий купол). Системы до конца года поставит израильская компания-разработчик Rafael, сообщает AINonline.

Rafael

Система защиты от беспилотников Drone Dome впервые была представлена в апреле 2016 года. В состав системы входят электронно-оптические и инфракрасные сенсоры, имеющие 360 градусный обзор, а также радиолокационная станция и система радиоэлектронного подавления. Кроме этого, имеется лазерный излучатель для поражения небольших беспилотников. При обнаружении "нарушителя" "Жужжащий купол" задействует генератор ложного сигнала спутниковой навигации и устройство радиоэлектронного подавления, лазер применяется по команде оператора. Система работает в двух режимах - под командой оператора и автоматизированно. По заявлению разработчиков, система защиты Drone Dome предназначена для борьбы с БПЛА массой от 2 до 150 килограммов в любое время суток и при любой погоде.

Министерство обороны Великобритании планирует применить систему для защиты своих военных баз, а также других инфраструктурных объектов. На данный момент британские военные намерены приобрести шесть комплектов системы на общую сумму 20 млн. долларов.