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04.09.2018
Военное обозрение

Британия планирует закупить израильский "Жужжащий купол"

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Министерство обороны Великобритании приняло решение приобрести израильские системы защиты объектов от беспилотников Drone Dome ("Жужжащий купол). Системы до конца года поставит израильская компания-разработчик Rafael, сообщает AINonline.

Rafael

Система защиты от беспилотников Drone Dome впервые была представлена в апреле 2016 года. В состав системы входят электронно-оптические и инфракрасные сенсоры, имеющие 360 градусный обзор, а также радиолокационная станция и система радиоэлектронного подавления. Кроме этого, имеется лазерный излучатель для поражения небольших беспилотников. При обнаружении "нарушителя" "Жужжащий купол" задействует генератор ложного сигнала спутниковой навигации и устройство радиоэлектронного подавления, лазер применяется по команде оператора. Система работает в двух режимах - под командой оператора и автоматизированно. По заявлению разработчиков, система защиты Drone Dome предназначена для борьбы с БПЛА массой от 2 до 150 килограммов в любое время суток и при любой погоде.

Министерство обороны Великобритании планирует применить систему для защиты своих военных баз, а также других инфраструктурных объектов. На данный момент британские военные намерены приобрести шесть комплектов системы на общую сумму 20 млн. долларов.

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Компании
Rafael
Проекты
БПЛА
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