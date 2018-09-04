Говорить о причинах утечки кислорода на МКС преждевременно - Роскосмос

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Роскосмосе назвали преждевременной версию о халатности при сборке корабля "Союз", которая могла спровоцировать утечку кислорода на Международной космической станции.

"Комиссия продолжает работу. Отрабатываются все варианты. Однако пока нет какой-либо приоритетной версии и говорить о причинах преждевременно", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса.

Роскосмос озвучит причины только после того, как комиссия завершит работу.

Ранее сообщалось о различных версиях произошедшего. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что трещину мог спровоцировать микрометеорит.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в качестве основной версии причин утечки рассматривается халатность при изготовлении корабля "Союз".

Как сообщалось, давление на корабле "Союз МС-09" начало снижаться в минувший четверг. Космонавты компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".