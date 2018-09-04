Халатность или?.. "Роскосмос" установил причину разгерметизации на МКС

В "Роскосмосе" установили причину утечки воздуха на корабле "Союз МС-09". Разгерметизация произошла из-за производственного брака, не замеченного на земле, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

РКК "Энергия"

Как пояснили в "Роскосмосе", причиной утечки воздуха на корабле "Союз МС-09" стало просверленное еще на стадии производства отверстие во внутреннем корпусе корабля. Сотрудник, проделавший это отверстие, по-видимому, осознал свою ошибку и заделал отверстие специальным клеем. По этой причине во время проверки корабля на герметичность отверстие обнаружено не было. Во время космического полета, по мнению компетентных источников, клей высох и разрушился под давлением, вследствие чего образовалась утечка воздуха.

Сотрудник, ответственный за данное происшествие, уже установлен. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование, создана специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что 30 августа на МКС была обнаружена утечка воздуха. После проверки всех отсеков было установлено, что разгерметизация началась в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". Российские космонавты устранили утечку, закрыв отверстие специальным герметиком. Возвращению космического корабля на землю заделанное отверстие не угрожает.