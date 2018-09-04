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04.09.2018
Военное обозрение

ВВС Германии возобновляют полёты в эстонском небе

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Немецкие истребители Eurofighter с этой недели приступают к тренировочным полетам в небе над Эстонией, передает РИА Новости.

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Напомним, все полеты в рамках миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии были прекращены после того, как 7 августа испанский пилот по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету AIM-120 AMRAAM ("воздух-воздух"). Ракета так и не была найдена. Военные полагают, что она самоликвидировалась.

Как сообщило эстонское военное ведомство, истребители ВВС Германии в течение всей рабочей недели в небе над республикой будут отрабатывать полеты на высоте около 152 метров.

Тренировки будут проводиться вдали от населенных пунктов, добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, германские летчики на пяти истребителях Eurofighter приступили к охране воздушного пространства государств Балтии 30 августа, сменив французский контингент с четырьмя истребителями Mirage 2000-5 (находились на дежурстве с 3 мая 2018 года).

Всего в составе прибывшего из Германии подразделения находятся около 160 военнослужащих, включая обслуживающий персонал. Основным местом службы немецких летчиков является авиабаза Нойбург (Бавария).

Патрулирование воздушного пространства Балтии силами ВВС стран НАТО осуществляется на ротационной основе с 2004 года.

03.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Германия
Испания
Франция
Эстония
Продукция
AMRAAM
EF-2000
Mirage-2000
Проекты
NATO
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