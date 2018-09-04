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04.09.2018
Военное обозрение

На Су-30СМ устанавливаются двигатели АЛ-41Ф-1С

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Уфимское моторостроительное производственное объединение (ПАО "ОДК-УМПО") в своей работе "Выполнение Государственного оборонного заказа в 2017 году", направленной на конкурс "Авиастроитель года", сообщило об участии предприятия в модернизации истребителей Су-30СМ.

https://bmpd.livejournal.com

Указанный конкурс проводится Союзом авиастроителей России.

В описании конкурсной работы сообщается, что в 2017 году ОДК-УМПО, участвуя в качестве головного исполнителя и соисполнителя, произвело поставки двигателей АЛ-41Ф-1С, АЛ-31Ф и оказало услуги по ремонту двигателей вертолетной техники по 33 контрактам и договорам. Все обязательства были выполнены в установленные сроки и на 100 процентов.

Двигатели АЛ-41Ф-1С были поставлены компании "Сухой" для "укомплектования объектов" по программе Су-35С.

Кроме того, в рамках исполнения поручения Президента РФ, а также в целях унификации двигателей с поставляемыми в строевые части ВКС самолетами Су-35С, предприятие приняло участие в ОКР по модернизации истребителей Су-30СМ с установкой на них двигателей АЛ-41Ф-1С, говорится в документе.

Комментируя данную информацию, блог bmpd отмечает, что работы, видимо, ведутся также в рамках проекта модернизации истребителей Су-30МКИ по программе Super-30 для ВВС Индии (хотя официально требования индийской стороны не включают замену двигателей).

03.09.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-41Ф
Су-30
Су-30МК
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