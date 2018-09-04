На корвете "Гремящий" проекта 20385 началось вселение экипажа

Корвет "Гремящий" проекта 20385, строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь" начал принимать экипаж корабля. Об этом "Военному Обозрению" сообщили в пресс-службе ПАО Судостроительный завод "Северная верфь".

Пресс-служба ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"

Перед вселением экипажа, готовность корвета была проверена специальной комиссией. В ходе проверки представители судостроительного завода предъявили комиссии жилые, служебные и санитарно-бытовые помещения, медицинский блок, камбуз. Кроме этого, были протестированы системы обеспечения жизнедеятельности корабля, дизель-генераторов, средств внутрикорабельной связи и многое другое. Вселение экипажа займет около двух недель и будет происходить поэтапно. После вселения экипаж приступит к швартовным и ходовым испытаниям.

Проект 20385 – модернизированный проект 20380 корвета нового поколения, разработанный ЦМКБ "Алмаз". Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

Основные характеристики корветов проекта 20385:

• Водоизмещение - 2200 тонн.

• Длина - 104 м

• Ширина - 13 м

• Скорость - до 27 узлов

• Дальность плавания - 3500 миль

• Автономность - 15 суток

• Экипаж - 99 человек.