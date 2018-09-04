МНО Филиппин может перенести покупку истребителей на более поздний срок

ЦАМТО, 3 сентября. МНО Филиппин рассматривает возможность переноса на более поздний срок программы приобретения многоцелевых истребителей MRF (multi-role fighter) с целью высвобождения средств на закупку военной техники, имеющей большую важность для программы модернизации ВС.

По информации издания Philippine Daily Inquirer, министр национальной обороны Делфин Лорензана заявил о возможности переноса программы приобретения самолетов MRF на третий этап программы модернизации вооруженных сил (т.н. "Третий Горизонт"), который будет реализован в течение 2023-2028 гг. Ранее истребители планировалось закупить на втором этапе программы ("Второй Горизонт") в течение 2018-2022 годов.

Как заявил министр представителям СМИ, министерство намерено провести тщательную оценку возможности переноса покупки MRF на третий этап в пользу других более насущных потребностей.

Д.Лорензана пояснил, что целью возможного изменения планов является дополнительная покупка средних или тяжелых военно-транспортных самолетов и боевых кораблей.

В конце прошлой недели президент страны Родриго Дутерте отклонил предложение о покупке американских истребителей F-16, заявив, что они не нужны вооруженным силам, поскольку Филиппины не воюют с какой-либо страной. В то же время, страна испытывает потребность в ударных вертолетах и легких самолетах для борьбы с вооруженными бандформированиями, а также самолетах ВТА для поддержки боевых действий, оказания гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия.

Д.Лорензана также заявил, что планируемое приобретение подводных лодок может быть осуществлено в рамках межгосударственного соглашения с предоставлением кредита. Подобная форма позволит снизить единовременную финансовую нагрузку на бюджет.

Россия ранее предложила Филиппинам предоставить пакет льготных кредитов на покупку подводных лодок класса "Кило", стоимость которых, по сообщениям, оценивается в 300-350 млн. долл. (без учета расходов на вооружение и инфраструктуру). Помимо России, рассматривается возможность приобретения НАПЛ в Южной Корее, Франции и Германии.