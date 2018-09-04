Войти
04.09.2018
Lenta.ru

Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак

695
2
-1
Микротрещина в космическом корабле "Союз МС-09"
Микротрещина в космическом корабле "Союз МС-09".
Источник: nasaspaceflight.com

Причиной появления микротрещины в космическом корабле "Союз МС-09", из-за которой на МКС возникла небольшая утечка воздуха, оказалась халатность сотрудника РКК "Энергия". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, дефект возник еще на Земле, и ответственный за его появление уже был установлен. Сотрудник попытался заделать отверстие клеем, поэтому оно не было обнаружено во время проверки корабля на герметичность. Признаки наличия пробоины не проявляли себя в течение первых двух месяцев орбитального полета. Однако пробка из клея в конце концов была выдавлена.

РКК "Энергия" начала внутреннее расследование. Нештатную ситуацию также расследует специальная комиссия, состоящая из сотрудников "Роскосмоса" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

Ранее причиной появления микротрещины называлось попадание метеорита. Из-за пробоины ночью и утром 30 августа возникла утечка воздуха и падение давления на всей МКС. Трещина, находившаяся в бытовом отсеке "Союза", была заделана каптоновой лентой, и угрозы отверстие больше не представляет.

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
04.09.2018
Причиной утечки воздуха на МКС стала халатность сотрудника РКК "Энергия"
27.07.2018
Повелитель батута
27.02.2017
Владимир Солнцев: РКК "Энергия" открывает Центр виртуального проектирования
13.02.2017
Максим Матюшин: "В любой критической ситуации на МКС может быть проведен срочный спуск пилотируемого корабля со спасаемым экипажем с орбиты"
28.07.2016
Роскосмос и NASA обозначат направления работы на МКС
2 комментария
№1
04.09.2018 12:21
Такую дыру только жвачкой можно залепить. Но я бы посоветовал диск из оргстекла (плексигласа) и моментальный клей Контакт. Контактом смазывается одна из сторон диска, и накладывается на дырку. Контакт - трёхминутный клей, подрастворяющий оргстекло, особенно, если добавить немного ацетона. Подрастворённое оргстекло слегка затечёт в дыру под давлением и загерметизирует её.
0
Сообщить
№2
04.09.2018 14:48
Цитата, Тектор сообщ. №1
Такую дыру только жвачкой можно залепить.
Если Вы не поняли, то дырку уже заделали. И наверняка не жвачкой, а примерно так как Вы и описали. Прады, думаю, что оргстекло здесб не применяли.:)
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.09 14:52
  • 24
У американского F-35 нашли серьезную уязвимость
  • 04.09 14:48
  • 2
Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак
  • 04.09 14:43
  • 1612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 13:51
  • 1
Су-35 станет седьмым претендентом в конкурсе Минобороны Индии по закупке 114 истребителей
  • 04.09 13:43
  • 3
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
  • 04.09 13:42
  • 7
S7 займется производством сверхлегких бизнес-джетов
  • 04.09 13:42
  • 2
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 04.09 13:14
  • 46
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 04.09 12:53
  • 7
Дырка в "Союзе" выявила деградацию космической отрасли в России
  • 04.09 12:03
  • 10
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 04.09 11:54
  • 3
На пути к пятому и шестому поколению. Павел Булат.
  • 04.09 09:46
  • 50
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 04.09 09:22
  • 4
Корпорация Boeing победила в тендере ВМС США на палубный беспилотный самолет-заправщик MQ-25A
  • 04.09 08:55
  • 33
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 04.09 08:46
  • 35
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны