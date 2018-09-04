Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак

Причиной появления микротрещины в космическом корабле "Союз МС-09", из-за которой на МКС возникла небольшая утечка воздуха, оказалась халатность сотрудника РКК "Энергия". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, дефект возник еще на Земле, и ответственный за его появление уже был установлен. Сотрудник попытался заделать отверстие клеем, поэтому оно не было обнаружено во время проверки корабля на герметичность. Признаки наличия пробоины не проявляли себя в течение первых двух месяцев орбитального полета. Однако пробка из клея в конце концов была выдавлена.

РКК "Энергия" начала внутреннее расследование. Нештатную ситуацию также расследует специальная комиссия, состоящая из сотрудников "Роскосмоса" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

Ранее причиной появления микротрещины называлось попадание метеорита. Из-за пробоины ночью и утром 30 августа возникла утечка воздуха и падение давления на всей МКС. Трещина, находившаяся в бытовом отсеке "Союза", была заделана каптоновой лентой, и угрозы отверстие больше не представляет.