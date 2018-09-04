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04.09.2018
РИА Новости

Гранатометчики ЦВО "уничтожили" автомобили противника на учениях

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Гранатомет РПГ-7
Военнослужащий с гранатометом РПГ-7.
Источник: rg.ru

САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Гранатометчики мотострелковых подразделений Центрального военного округа на учениях в Самарской и Оренбургской областях уничтожили легкобронированные автомобили условного противника, сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"Гранатометчики мотострелковых подразделений Центрального военного округа, дислоцированных в Оренбургской и Самарской областях, на учениях уничтожили легкобронированные автомобили условного противника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учения проходили одновременно на Тоцком и Рощинском полигонах. По сценарию учений, мотострелковые подразделения организовали засаду на маршруте движения незаконного вооруженного формирования. Гранатометчики из РПГ-7 подбили головную и замыкающую машины, а расчеты автоматических гранатометов АГС-17 уничтожили заблокированную бандгруппу.

Отмечается, что всего в учениях, которые проводились с учетом опыта, полученного в ходе антитеррористической операции в Сирии, приняли участие около 1 тысячи военнослужащих, входящих в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

03.09.2018
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