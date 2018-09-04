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04.09.2018
РИА Новости

Причиной утечки воздуха на МКС стала халатность сотрудника РКК "Энергия"

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МКС. Архивное фото
МКС. Архивное фото.
Источник: Роскосмос/Олег Артемьев

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Разгерметизации корабля "Союз МС-09" произошла из-за производственного брака, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ситуацией.

"Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля "Союз МС-09" установлена. Она возникла еще на Земле. Ответственный за халатность установлен", - отметил собеседник агентства.

По словам другого источника, сотрудник, скорее всего, после того, как осознал ошибку, заделал ее специальным клеем, поэтому она не была обнаружена во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском и не давала о себе знать первые два месяца орбитального полета.

"Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие", - сказал второй собеседник.

Утечка воздуха на станции

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Первоначально считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование. Кроме того, нештатную ситуацию расследует специальная комиссия из сотрудников "Роскосмоса", РКК "Энергия" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

03.09.2018
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Проекты
МКС
Союз ПКК
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