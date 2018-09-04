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04.09.2018
ЦАМТО

Компания Boeing поставит ВМС США палубные БЛА-топливозаправщики MQ-25A

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MQ-25A
Опытный образец-демонстратор Т1 (регистрационный номер N234MQ) корпорации Boeing перспективного палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25A Stingray ВМС США. Март 2018 года.
Источник: Boeing / www.defensenews.com

ЦАМТО, 3 сентября. МО США объявило о заключении с Boeing контракта на разработку проекта, изготовление, проведение испытаний, сертификации, поставку и обслуживание первой партии БЛА-топливозаправщиков авианосного базирования MQ-25A.

Стоимость соглашения, заключенного с Командованием авиационных систем ВМС США, составила 805,318 млн. долл. Контракт предусматривает поставку 4 летательных аппаратов, интеграцию их в состав авиакрыла авианосца для обеспечения начальной готовности к боевому применению. Работы будут выполняться на предприятиях в Сент-Луисе (шт.Миссури, 45,5%), Индианаполисе (шт.Индиана, 6,9%), Сидар-Рапидс (шт.Айова, 3,1%), Квебеке (Канада, 3,1%), Палм-Бэй (шт.Флорида, 2,3%), Сан-Диего (шт.Калифорния, 1,5%), а также на производственных площадках в других городах (37,6%). Соглашение должно быть выполнено в августе 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в начале 2016 года командование ВМС США приняло решение отказаться от реализации программы разработки базирующегося на борту атомного авианосца ударно-разведывательного БЛА UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike) и принять на вооружение беспилотный топливозаправщик авианосного базирования CBARS (Carrier Based Aerial Refueling System), обладающий возможностями ведения разведки.

Пересмотренные планы предполагают поставку БЛА, сохраняющего некоторые возможности по ведению разведки в дополнение к основной роли обеспечения дозаправки самолетов в воздухе. В то же время, он не будет нести вооружение и обладать малозаметностью. В настоящее время для дозаправки в воздухе ВМС США применяют часть имеющихся F/A-18 "Супер Хорнет". Поставка специализированного БЛА-заправщика освободит эти самолеты от несвойственных им функций, расширит радиус действия палубных штурмовиков "Супер Хорнет", самолетов РЭБ EA-18G "Гроулер" и истребителей 5-го поколения F-35, а также позволит вести разведку и получать дополнительную информацию. Аппарат будет интегрирован с системами катапультного старта и посадки на аэрофинишер.

В сентябре-октябре 2016 года Командование ВМС США заключило с компаниями General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), Northrop Grumman Systems, Boeing и Lockheed Martin контракты на реализацию этапа снижения рисков в рамках программы разработки БЛА авианосного базирования MQ-25 "Стингрей".

Окончательный запрос о предложениях RFP (final request for proposal) в рамках программы закупки БЛА Командование ВМС США опубликовало в начале октября 2017 года. Предложения участники конкурса должны были представить в январе 2018 года. Northrop Grumman вышла из числа претендентов и в финале тендера соперничали Boeing, GA-ASI и Lockheed Martin.

По заявлению компании Boeing, ее аппарат практически готов к началу летных испытаний. Как сообщалось ранее, достижение системой начальной готовности к боевому применению запланировано на середину 2020-х гг. Общая стоимость проекта поставки ВМС США 72 летательных аппаратов MQ-25 "Стингрей" оценивается в 13 млрд. долл.

03.09.2018
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Страны
Канада
США
Продукция
EA-18
F-18
F-35
MQ-25 Stingray
Компании
Boeing
General Atomics
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
UCLASS
Авианосец
БПЛА
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