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04.09.2018
ЦАМТО

Государственные испытания военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А планируется завершить к 2021 году

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Самолет Ил-76МД-90А
Самолет Ил-76МД-90А.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 3 сентября. Государственные испытания тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А планируется завершить к 2021 году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил главный конструктор объединенной дирекции программ Ил-76 Андрей Юрасов.

По его словам, авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина получил положительное предварительное заключение Минобороны по результатам летных испытаний транспортника.

"Полученное ПАО "Ил" заключение дает возможность говорить о производстве и эксплуатации данного самолета для госзаказчиков", – отметил А.Юрасов, подчеркнув, что "это большой шаг к началу массового серийного производства".

А.Юрасов сообщил, что Минобороны предъявило дополнительные требования к облику самолета, отмечает агентство.

"В производстве уже находятся первые образцы Ил-76МД-90А, которые построены по обновленным требованиям заказчика", – уточнил А.Юрасов.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Так же Ил-76МД-90А можно использовать для перевозки больных и раненых, тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до шестидесяти тонн. Максимальный взлетный вес самолета довели до 210 тонн.

На борту самолета установлены новейший навигационно-пилотажный комплекс, новая спутниковая система, современный комплекс связи, способный обеспечить радиосвязь во всех режимах, бортовой комплекс обороны, повышена точность навигации. Также расширены возможности системы автоматического управления для посадки по II категории, передает "РИА Новости".

03.09.2018
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