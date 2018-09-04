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04.09.2018
ЦАМТО

Система РХБ защиты сегодня гарантированно обеспечивает безопасность войск и населения

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Военные учения РХБ ЦВО
Военные учения бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО).
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЦАМТО, 3 сентября. Система РХБ защиты сегодня гарантированно обеспечивает безопасность войск и населения благодаря высокому уровню подготовки личного состава и оснащенности современным вооружением и военной техникой.

Об этом заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу 31 августа на заседании Коллегии Министерства обороны России при рассмотрении вопроса о выполнении Плана деятельности Управлением начальника войск радиационной, химической и биологической защиты на 2016-2020 годы.

В настоящее время доля новейших образцов доведена до 62%, к 2020 году составит 72%, сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

"Формирование 11 полков РХБ защиты позволило оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории всех федеральных округов", – сказал министр обороны России, отметив, что последние два года соединения и воинские части РХБ защиты неоднократно участвовали в ликвидации последствий эпидемий среди животных в 12 субъектах Российской Федерации.

Показательным примером эффективной работы войск совместно с другими федеральными органами исполнительной власти стала ликвидация последствий вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году.

Кроме того, генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что важным направлением развития войск РХБ защиты остается совершенствование их боевых систем.

"В текущем году в подразделения поставлено 30 ед. модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1, которые являются эффективным огневым средством поражения. Так, при поддержке наступления сирийской армии этими системами уничтожено более 1200 целей", – сообщил глава российского военного ведомства.

В следующем году, по заявлению Министра обороны, в войска начнет поступать огнеметно-зажигательное вооружение нового поколения с повышенными боевыми характеристиками".

"Особо хочу отметить успешную деятельность войск РХБ защиты в Сирии по установлению фактов применения отравляющих веществ бандформированиями, а также по подготовке доказательной базы для Организации по запрещению химического оружия", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

03.09.2018
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