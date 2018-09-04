В Военной академии РВСН имени Петра Великого открыты две новые специальности подготовки

Военнослужащие на территории музея РВСН на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области.

ЦАМТО, 3 сентября. В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в связи с перевооружением РВСН открыты две новые специальности подготовки.

Это "эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования" и "применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов", сообщил начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер.

"В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на ракетных комплексах "Авангард", "Ярс" и "Сармат". Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами", – сказал начальник Военной академии РВСН.

По заявлению С.Сивера, желание обучаться в академии в этом году изъявили 852 человека, после предварительного отбора для проведения профессионального отбора вызваны и прибыли почти 500.

По результатам вступительных и дополнительных испытаний в академию на обучение зачислены 200 человек. Из них 10 – девушки. Они будут обучаться по специальности "автоматизация оперативного планирования боевого применения и управления боевыми действиями", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.