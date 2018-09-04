Уралвагонзавод заправит тяжелую "Ангару"

ЦАМТО, 3 сентября. АО "Уралкриомаш" (в составе группы УВЗ) отправил заказчику первые емкости для заправки нафтилом ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5". Резервуары для хранения топлива объемом 180 м3 будут использовать на космодроме "Восточный".

Работу у нижнетагильских разработчиков "принял" директор координации производства ФГУП "ЦЭНКИ" Василий Высоких, который побывал на "Уралкриомаше" с рабочим визитом и ознакомился с производством.

"Технологическая цепочка подготовлена достаточно грамотно. Предприятие готово выпускать серийную продукцию, готово идти навстречу по срокам, это очень радует, всегда можно найти компромисс, проектный подход", – отметил В.Высоких.

Стоит отметить, что емкости для хранения нафтила – это лишь часть большого государственного заказа "Уралкриомаша". Нынешней осенью предприятие планирует отгрузить для тяжелой "Ангары" целый комплекс систем.

"Наше предприятие готовит системы заправки нафтилом, кислородом и подачи воды для стартового стола космического ракетного комплекса "Ангара", – рассказал генеральный директор АО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов. – Первая партия оборудования уже отправилась на "Восточный". Работа этапная, плановая. Разработка конструкторской документации и производство идут без сбоев, в штатном режиме. Гарантируем, что полностью весь комплекс оборудования будет изготовлен и отправлен на космодром до конца 2019 года. Наши специалисты готовы к поездке на "Восточный" для участия в автономных и комплексных испытаниях".

"Уралкриомаш" успешно занимается подготовкой инфраструктуры "Восточного" в рамках Федеральной целевой программы уже шесть лет. К примеру, еще в период возведения первой очереди космодрома уральские специалисты создали наземный заправочный комплекс для ракеты-носителя "Союз". Причем, что называется, "под ключ" – от конструкторской документации до пуско-наладочных работ. Этот уникальный комплекс работает сразу с несколькими типами горючего: керосином и нафтилом. В него входит оборудование для хранения и заправки керосином и нафтилом всех трех ступеней ракеты-носителя. Вагон-цистерна модели 15-558С-04, предназначенная для перевозки и хранения жидкого кислорода и азота, – тоже заслуга уральских инженеров. Все новинки проверили в деле. Трижды – во время штатных запусков с космодрома. И ни разу оборудование "Уралкриомаша" не подвело.

Тагильское предприятие, специализирующееся на криогенном и транспортном машиностроении, участвует в реализации всех отечественных космических программ. По плечу "Уралкриомашу" и международные проекты. Отличную репутацию заводу обеспечивают своевременное и качественное выполнение государственных заказов.

Перспективы строительства второй очереди космодрома "Восточный" для ракет-носителей "Ангара" обсуждались на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Генеральный директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков доложил главе ГК "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, что в августе предприятие начинает поставку первого оборудования для строительства второй очереди космодрома "Восточный".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".