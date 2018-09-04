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04.09.2018
РИА Новости

Военные летчики Китая, Индии и Казахстана покинули Россию после учений ШОС

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Военнослужащие вооруженных сил КНР
Военнослужащие вооруженных сил КНР (на первом плане) во время прохождения парадным строем на торжественном открытии учений стран-членов ШОС Мирная миссия-2018 в Чебаркуле. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Военные летчики Народно-освободительной армии Китая (НОАК), Индии и Казахстана, которые участвовали в совместных антитеррористических учениях стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2018", покинули военный аэродром в Челябинской области, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО).

"Более 20 вертолетов и самолетов Китая, Казахстана и Индии после проведения таможенных процедур вылетели с военного аэродрома Шагол в места постоянного базирования", - говорится в сообщении.

В пункты постоянной дислокации также убыли эшелоны НОАК и Казахстана с личным составом и военной техникой, уточнили в ЦВО.

Ранее экипажи выполнили около 60 вылетов на полигон "Чебаркульский", куда было сброшено более 100 авиационных бомб, а также "выпущено" около 1000 неуправляемых и более 20 управляемых ракет.

Совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - членов ШОС "Мирная миссия-2018" проходили на полигоне "Чебаркуль" с 22 по 29 августа. В маневрах принимали участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствовали в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях "Мирная миссия-2018" задействованы, по информации ЦВО, более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.

03.09.2018
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