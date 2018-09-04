Разведчики ВВО на учениях узнавали задачи из найденных тайников

ХАБАРОВСК, 3 сен - РИА Новости. Разведчики Восточного военного округа на учениях по действиям в тылу условного противника узнавали задачи из найденных тайников, сообщила пресс-служба ВВО в понедельник.

По данным пресс-службы, маневры проводились на крупных полигонах Забайкалья, Амурской области и Приморья, были задействованы около 2 тысяч разведчиков.

"Разведчики скрытно совершали рейды на расстояние до 40 километров в тыл условного противника. Большинство разведгрупп работало автономно на протяжении нескольких дней, свои последующие задачи они узнавали из "захваченных" ими документов, от взятых "языков" и из найденных тайников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разведчики были облечены в экипировку солдата будущего "Ратник", применяли лазерные дальномеры ЛПР-3, беспилотники, а также разведкомплексы "Соболятник", которые помогают распознавать технику и людей на расстоянии нескольких километров.