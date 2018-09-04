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04.09.2018
РИА Новости

Источник: в России планируют создать десантный конвертоплан

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Конвертоплан MV-22 Osprey ВС США
Конвертоплан MV-22 Osprey ВС США.
Источник: AP Photo/Ben Finley

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Десантный конвертоплан планируют создать в России, Воздушно-десантные войска готовят техническое задание, сообщил РИА Новости источник в оборонной промышленности.

"ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине", - сказал собеседник агентства.

В начале августа ректор Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) Альберт Гильмутдинов рассказал об успешном испытании беспилотного конвертоплана, разработанного по заказу Министерства обороны. Его дальность полета достигает 100 километров, скорость - 140 километров в час. Предполагается, что аппарат можно применять в сфере энергетики и связи, дорожном и сельском хозяйстве, нефтегазодобывающей отрасли.

Конвертоплан - гибрид самолета и вертолета, оснащенный поворачивающимися более чем на 90 градусов винтами. Его преимущество в универсальности - он может взлетать и садиться как вертолет, а летать с самолетной скоростью и эффективностью в плане потребления топлива. Наиболее распространенной моделью конвертоплана является американский Bell V-22 Osprey, состоящий на вооружении морской пехоты и ВВС США.

03.09.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
MV-22 Osprey
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