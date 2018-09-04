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04.09.2018
РИА Новости

Только единый мировой фронт может победить терроризм, заявила Матвиенко

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба СФ

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Только единый международный фронт и конструктивный диалог между политиками, религиозными деятелями и гражданским обществом может помочь одержать победу над таким злом, как терроризм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Необходимо понимать, что только выступая единым международным антитеррористическим фронтом, выстраивая конструктивный диалог между политическими деятелями, религиозными лидерами и представителями гражданского общества, активно привлекая средства массовой информации и общественные движения, мы сможем добиться уверенной и окончательной победы над этим глобальным злом", - заявила Матвиенко в связи с отмечаемым в понедельник в России Днём солидарности в борьбе с терроризмом.

Спикер Совфеда, которую цитирует пресс-служба верхней палаты, отметила, что терроризм является угрозой безопасности всего мира, несущей разрушение и смерть, значительные экономические и политические потери, "беспрецедентное психологическое давление".

"Размах этого ставшего транснациональным явления диктует мировому сообществу необходимость принятия максимально эффективных ответных мер, выстраивание общей и целостной системы противодействия. В последние годы благодаря консолидированным усилиям государств неуклонно снижается уровень преступности террористической направленности, уменьшается число террористических актов", - заявила она.

По словам Матвиенко, Россия делает все возможное для того, чтобы оградить человечество от этой беды и искоренить идеологию террора как таковую.

03.09.2018
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Россия
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