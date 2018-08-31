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31.08.2018
Российская газета

Уральские "Терминаторы" выступили единым фронтом на "Армии-2018"

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БМПТ-72
БМПТ-72.
Источник: rg.ru

На проходившем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" корпорация "Уралвагонзавод" представила сразу два варианта своих знаменитых "Терминаторов".

Одна боевая машина поддержки танков была помещена на площадку Министерства обороны с перспективной техникой, в один ряд с танком Т-14 "Армата", БМП Б-11 "Курганец-25" и зенитной самоходкой 2С38 "Деривация-ПВО.

Эта первоначальная версия, имеющая также обозначение "боевая машина огневой поддержки", уже успела пройти испытания в Сирии и принять участие в параде на Красной площади. В настоящее время идет ее освоение в Российской армии.

Более поздняя разработка - БМПТ-72 - демонстрировалась на площадке УВЗ вместе с Т-90СМ и Т-72Б3М. Этот "Терминатор" ориентирован на поставки за рубеж, и, по мнению военных экспертов, его ждет блестящее будущее. После событий на севере Африке и Ближнем Востоке потребность в таких боевых средствах очень велика. В настоящее время местные военные вынуждены самостоятельно дорабатывать технику, которая у них есть, превращая ее в своего рода эрзац-БМПТ.

Разумеется, им очень далеко до оригинала. Никакие пулеметы и устаревшие пушки не сравняются с огневой мощью боевого модуля с двумя 30-мм 2А42, пулеметом ПКТМ и знаменитым комплексом управляемого вооружения "Корнет", имеющегося на БМПТ-72. Это вооружение позволяет уничтожать самые разнообразные, в том числе сильнозащищенные цели.

Установленная на машину система управления огнем позволяет задействовать орудия и ракеты максимально эффективно как днем, так и ночью.

Новейшая модульная динамическая защита и комплект решетчатых экранов обеспечивает неуязвимость от большинства современных средств поражения.

На БМПТ-72 возможна установка различных двигателей, в том числе мощностью 1130 л.с. В результате 46-тонная машина по своим маневренным и скоростным характеристикам ни в чем не уступает основным боевым танкам "Уралвагонзавода".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

30.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А42
Армата
БМПТ Рамка-99
Деривация-ПВО
Корнет
Курганец-25
ПКТМ
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90СМ Прорыв
Терминатор-2
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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