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31.08.2018
Интерфакс-АВН

Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ

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Танк Т-80УД
Танк Т-80УД ВС Пакистана с поднятой крышей над двигателем.
Источник: www.vestnik-rm.ru

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Пакистан готовят к подписанию контракт о модернизации 320 танков Т-80УД, поставленных в эту страну в 1996 году Украиной.

"Анонс о подписании контракта был сделан вице-президентом госкомпании Пакистана Taxila генералом Анваром Номаном в ходе завершившегося на прошлой неделе в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2018", - сообщает специализированный сайт menadefense.net.

В "Рособоронэкспорте" не стали комментировать эту информацию.

Украина поставила Пакистану в 1996 году 320 танков Т-80УД на сумму в $650 млн. В ноябре 2016 года в Киеве пообещали модернизировать поставленные танки и обеспечить их техническое обслуживание, но, отмечают специалисты, в Исламабаде предпочли обратиться к России. Причём, несмотря на то, что в 2017 году Украина и Пакистан в ходе выставки "Айдекс-2017" подписали контракт на модернизацию танков. По данным издания, он так и не вошёл в силу.

Издание пишет, что контракт на модернизацию пакистанских танков будет выполнять "Уралвагонзавод". В частности, на модернизированных танках будет установлена система защиты "Реликт" и новый двигатель V92S2F от танка Т-90МС.

30.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Пакистан
Россия
Украина
Продукция
Реликт ДЗ
Т-80
Т-80У
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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