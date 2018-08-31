Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Пакистан готовят к подписанию контракт о модернизации 320 танков Т-80УД, поставленных в эту страну в 1996 году Украиной.

"Анонс о подписании контракта был сделан вице-президентом госкомпании Пакистана Taxila генералом Анваром Номаном в ходе завершившегося на прошлой неделе в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2018", - сообщает специализированный сайт menadefense.net.

В "Рособоронэкспорте" не стали комментировать эту информацию.

Украина поставила Пакистану в 1996 году 320 танков Т-80УД на сумму в $650 млн. В ноябре 2016 года в Киеве пообещали модернизировать поставленные танки и обеспечить их техническое обслуживание, но, отмечают специалисты, в Исламабаде предпочли обратиться к России. Причём, несмотря на то, что в 2017 году Украина и Пакистан в ходе выставки "Айдекс-2017" подписали контракт на модернизацию танков. По данным издания, он так и не вошёл в силу.

Издание пишет, что контракт на модернизацию пакистанских танков будет выполнять "Уралвагонзавод". В частности, на модернизированных танках будет установлена система защиты "Реликт" и новый двигатель V92S2F от танка Т-90МС.