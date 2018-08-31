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31.08.2018
Интерфакс-АВН

Космонавты залатали отверстия на пристыкованном к МКС корабле "Союз"

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Союз МС-01
Стыковка корабля Союз МС-01 с МКС.
Источник: NASA Johnson

Хьюстон. 30 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские космонавты закрыли заплатками отверстия на пристыкованном к Международной комической станции российском корабле "Союз МС-09", где произошла разгерметизация, сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Завершен монтаж заплаток и их герметизация", - сказал источник.

После установки заплатки космонавты будут проверять герметичностью бытового отсека, задраив люки.

Ранее сообщалось, что российские космонавты на МКС приступили к ремонту отверстия на пристыкованном к станции российском корабле "Союз МС-09" без участия американских коллег по приказу из Центра управления полетами в Королеве.

Среди экипажа МКС возникли противоречия относительно способов устранения утечки воздуха.

"Командир станции астронавт NASA Эндрю Фейстел настаивал на том, что предложенная российской стороной схема ремонта путем установки заплаток требует более детального рассмотрения и предлагал подождать 24 часа, чтобы изучить все возможные способы ремонта", - сказал источник.

В результате возникших противоречий Э.Фейстел прекратил участвовать в ремонте до того, как "Роскосмос" и NASA согласуют единый план действий.

Ранее сообщалось, что космонавты на Международной космической станции готовятся установить герметичные заплатки на отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", спровоцировавшие разгерметизацию, следует из трансляции переговоров космонавтов с Землей.

Космонавты надели респираторные маски и подготовили ремонтный комплект для устранения утечки.

Ранее сообщалось, что давление на корабле "Союз МС-09" вновь начало снижаться. Космонавты компенсируют потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.

30.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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