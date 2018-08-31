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31.08.2018
bmpd.livejournal.com

Гусеничный вездеход ТМ-140 с системой автоматического пожаротушения

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На прошедшем в Кубинке с 21 по 26 августа 2018 года Международном форуме "Армия-2018" на стенде АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ) можно было заметить не совсем обычный вариант гусеничного транспортера ТМ-140. Данный образец оборудован по специальному заданию ПАО "Транснефть" с целью исключить малейшую возможность возгорания машины вблизи нефтеобъектов

.

Гусеничный вездеход ТМ-140 в спецкомплектации на Международном форуме "Армия-2018" (с) bmpd

Этот образец, в частности, имеет комбинированную систему пожаротушения "Гарант-Т1", позволяющую практически моментально устранять возгорание узлов машины без участия экипажа. Специально для этого вида техники было разработано уникальное решение по использованию комбинации типов огнетушащих веществ: порошкового и газового.

Комбинированная система пожаротушения "Гарант-Т1" на борту транспортера ТМ-140 (с) ОАО "Круганский машиностроительный завод"

В трансмиссионном и моторном отсеках для повышения эффективности ликвидации возможного пожара реализован интеллектуальный способ обнаружения возгорания по двум признакам: дифференциальному и абсолютному. В качестве дифференциальных извещателей применены исполнительные блоки с датчиками пожарной сигнализации, которые реагируют на кратковременные скачки температуры. Тепловые линейные пожарные извещатели (термокабели) служат для обнаружения пожароопасных ситуаций, связанных с продолжительным постепенным нагревом. Полученные данные система оперативно анализирует и выбирает оптимальный алгоритм подачи огнетушащих веществ. Для ликвидации пожара в отсеках размещены порошковые модули с распылителями, направленными на наиболее вероятные места возгораний, и модульная установка газового пожаротушения для охлаждения перегретых узлов двигателя и защиты от повторного возгорания

30.08.2018
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Компании
КМЗ
Курганмашзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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