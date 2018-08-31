Финляндия и Франция приняли совместное заявление по европейской обороне

В документе говорится о принятии дополнительных мер для обеспечения готовности военного ответа на угрозы

ХЕЛЬСИНКИ, 30 августа. /ТАСС/. Финляндия и Франция приняли совместное заявление по развитию общей обороны Европы. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Финляндии Юха Сипиля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В документе отмечается, что общая оборона основывается, помимо анализа рисков и вызовов, на солидарности. Страны призывают к принятию дополнительных мер, чтобы "европейцы к началу следующего десятилетия имели большую готовность для совместного и независимого военного ответа на угрозы в целях соблюдения их интересов безопасности и обороны".

Достичь этого, полагают они, можно за счет инноваций в военной промышленности и совместного финансирования. Страны считают, что нужно также улучшать военную мобильность в Европе.

"Направление верное, сейчас делаются конкретные шаги. Мы планируем вместе продолжать эти усилия", - указал Сипиля.