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31.08.2018
Lenta.ru

В России объяснили видимость на радарах F-22 и F-35

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Истребители F-22 и F-35
Истребители F-22 и F-35.
Источник: http://www.globallookpress.com/

Американские истребители, построенные с использованием стелс-технологии, допускают обнаружение российскими радиолокационными станциями противовоздушной обороны (РЛС ПВО), пишет на страницах еженедельника "Звезда" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Современные российские РЛС ПВО и самолетов оснащаются радарами с АФАР (активные фазированные антенные решетки). Они не только позволяют увеличить мощность излучателя и чувствительность приемника, но обнаруживают сразу несколько целей, используют цифровую обработку сигналов, отсеивая любые помехи", — отмечает специалист.

По его словам, "самое главное свойство радаров с АФАР в том, что они могут одновременно сканировать пространство в различных диапазонах частот", в результате чего невидимыми стелс-самолеты остаются только для своих радаров.

Эксперт поясняет, что стелс-технологии США рассчитаны на радиоволны X-диапазона (сантиметровая длина волны), в которых работают большинство современных радаров ПВО и БРЛС (бортовых РЛС — прим. "Ленты.ру") самолетов. "Более старые радиолокационные комплексы ПВО (такие, как С-125) использовали L-диапазон частот (дециметровые волны), поэтому на их работу американские стелс-технологии не влияли никак: станции видели и невидимки". К слову сказать, в России создана целая линейка РЛС L-диапазона", — пишет Леонков.

Кроме того, отмечает специалист, в состав российских комплексов обнаружения целей добавлены оптико-электронные системы, которые дополнили возможности РЛС распознаванием целей в видимом оптическом диапазоне, а также в ИК- и УФ-спектрах.

"Информация о том, что русские без проблем обнаруживают в небе их стелс-самолеты, застала американцев врасплох. Они уже успели создать 195 самолетов F-22 Raptor, 21 бомбардировщик B-2 Spirit и 305 единиц F-35 Lightning II, потратив на все про все, считая разработку, свыше 170 миллиардов долларов", — заключает эксперт.

По его словам, российские системы также способны обнаруживать американские корабли и танки, создаваемые с использованием стелс-технологий. "К огорчению американцев сообщаю, что прицелы российских ПТРК (противотанковый ракетный комплекс — прим. "Ленты.ру"), работающие в оптическом и ИК-режимах, в скором времени расширят спектр обнаружения. Произойдет это благодаря новейшим электронно-оптическим преобразователям (ЭОП) 3-го поколения", — заявляет Леонков.

Ранее в августе автор The Drive Тайлер Роговей написал, что российский робот "Игорек" и активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором не имеют никакого отношения к реальному оружию, которое может появиться в ближайшей перспективе.

30.08.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-22
F-35
С-125
Проекты
АФАР
Робот
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