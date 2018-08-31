Минобороны РФ получит первый модернизированный Ту-142 в этом году

Замминистра обороны Алексей Криворучко ознакомился с ходом испытаний самолета в ходе посещения авиационного завода

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 30 августа. /ТАСС/. Первый противолодочный самолет Ту-142 военные моряки получат после модернизации в 2018 году. Об этом журналистам в четверг рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Контракт заключен, работа выполняется, поставки идут по графику. Первую модернизированную машину получаем уже в этом году", - сказал он в ходе посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева.

В ходе посещения завода заместитель министра обороны ознакомился с ходом испытаний нового самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, процессом ремонта самолетов Ту-95МС и Ту-142, а также со строительством линейки самолетов Бе-200.

Ту-142 - противолодочный турбовинтовой самолет, производившийся в советское время. Сейчас эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.