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31.08.2018
ТАСС

Минобороны РФ получит первый модернизированный Ту-142 в этом году

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Ту-142
Дальний противолодочный самолёт Ту-142.
Источник: Минобороны РФ

Замминистра обороны Алексей Криворучко ознакомился с ходом испытаний самолета в ходе посещения авиационного завода

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 30 августа. /ТАСС/. Первый противолодочный самолет Ту-142 военные моряки получат после модернизации в 2018 году. Об этом журналистам в четверг рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Контракт заключен, работа выполняется, поставки идут по графику. Первую модернизированную машину получаем уже в этом году", - сказал он в ходе посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева.

В ходе посещения завода заместитель министра обороны ознакомился с ходом испытаний нового самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, процессом ремонта самолетов Ту-95МС и Ту-142, а также со строительством линейки самолетов Бе-200.

Ту-142 - противолодочный турбовинтовой самолет, производившийся в советское время. Сейчас эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.

30.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
Бе-200
Ту-142
Ту-95
Компании
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