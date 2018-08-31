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31.08.2018
ТАСС

Минобороны рассчитывает получить первый Бе-200 в 2019 году

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Самолет-амфибия Бе-200
Самолет-амфибия Бе-200.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Самолеты будут выполнены в поисково-спасательной комплектации, отметил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 30 августа. /ТАСС/. Контракт на поставку военным трех самолетов-амфибий Бе-200 планируется заключить в ближайшее время, первый самолет Минобороны РФ планирует получить в 2019 году. Об этом журналистам в четверг рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Мы договорились с ТАНТК [Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом] имени Г. М. Бериева о закупке первой партии из трех самолетов. В ближайшее время уже будет заключен контракт. Все идет по плану, и поступление первого самолета в войска мы ожидаем в 2019 году", - сказал он.

Криворучко уточнил, что эти самолеты будут выполнены в поисково-спасательной комплектации.

Как сообщал в 2017 году Юрий Борисов, занимавший тогда пост заместителя министра обороны России, Минобороны готово закупать самолеты-амфибии Бе-200 у ТАНТК имени Г. М. Бериева, возобновив расторгнутый ранее контракт. Ранее российское военное ведомство заключило с предприятием договор на закупку самолетов, однако он был расторгнут из- за невозможности его своевременного выполнения.

Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и ранее собираемый на Иркутском авиационном заводе. Согласно контракту от 2013 года ТАНТК имени Г. М. Бериева должен был поставить Минобороны шесть Бе-200.

30.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
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