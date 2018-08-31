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31.08.2018
ТАСС

Минобороны получит первый стратегический ракетоносец Ту-95МСМ в этом году

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Ту-95МСМ
Ту-95МСМ.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Самолеты оснащаются двигателями с улучшенными характеристиками, новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, а также модернизированной системой управления вооружением

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 30 августа. /ТАСС/. Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ, как ожидается, поступит в войска в 2018 году. Об этом журналистам в четверг рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Сегодня обсуждались вопросы модернизации Ту-95МС до версии Ту-95МСМ. По этим самолетам заключен государственный контракт, и первая машина поступит в войска в этом году", - сказал он в ходе посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева".

Как уточнили в Минобороны России, в рамках глубокой модернизации самолетов Ту-95МС предусмотрено оснащение этих машин двигателями и воздушными винтами с улучшенными характеристиками, новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и системой управления вооружением "с расширенной номенклатурой применяемых средств поражения".

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия. Ранее компания "Туполев" сообщала, что создаст для Минобороны РФ модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ.

30.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ТАНТК им. Бериева
Туполев
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Ядерный щит
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