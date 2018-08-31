Минобороны предложило ввести уголовную ответственность за продажу некачественного оружия

В оборонном ведомстве также предлагают ввести уголовную ответственность за незаконное производство оборонной продукции

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российское военное ведомство предложило привлекать к уголовной ответственности за продажу некачественного оружия. Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, опубликованному на федеральном портале проектов правовых актов.

Ведомство предлагает внести изменения в главу 22 ("преступления в сфере экономической деятельности") УК РФ и дополнить ее статьями, предусматривающими уголовную ответственность. В частности, как указывается в документе, планируется добавить статью за "обращение фальсифицированной и недоброкачественной оборонной продукции".

Еще одна новая статья будет предусматривать уголовную ответственность "за незаконное производство оборонной продукции". Законопроект содержит и другие нововведения.

По словам авторов документа, практика показывает, что на этапах приемки и эксплуатации продукции предприятий "оборонки" выявляются факты использования контрафактной продукции, оборонной продукции ненадлежащего качества и неизвестного происхождения.

"Вместе с тем, механизма, предусматривающего возможность ограничения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, причастных к производству, доставке и закупке фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной оборонной продукции по участию в выполнении государственного оборонного заказа, на сегодня не существует", - говорится в пояснительной записке.